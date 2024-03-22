HK Express大專生優惠3.25開售　飛北京台北最低$108【附懶人包】

大專學生留意！香港快運（HK Express）推出限時優惠予40間大專院校學生，只要預訂兩人或以上機票，其中一人符合大專院校學生資格，即可享相關優惠，包括台北、東京、大阪及首爾等21個目的地每張單程飛機票票價低至108元至208元，預訂機票時更只須付200元便可購20公斤限額行李，即享六五折優惠。優惠機票將於周一（25日）上午10時開賣，出發時間為4月7日至9月30日，機票先到先得，且登機時須出示於當日有限的學生證。



「暑假唞唞Gotta Go To-Gather!」優惠購票網站

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香港快運宣布推出「暑假唞唞Gotta Go To-Gather!」優惠，只要購買兩張或以上機票，其中一名旅客是40間指定大專院校學生，全部隨行人士都可享該優惠，21個航點任選，每張單程票價低至108元至208元。航點包括：

單程票價108元：

北京（大興）、寧波、台北、高雄、台中、曼谷（蘇凡納布米、廊曼)、清邁、布吉、峴港、河內



單程票價158元：

高松、福岡、名古屋、沖繩、首爾、濟州、釜山



單程票價208元：

東（羽田、成田）、大阪



香港快運宣布推出「暑假唞唞Gotta Go To-Gather!」優惠。（香港快運提供）

優惠機票須在指定網站預訂，預訂日期將於下周二、3月25日上午10時開始，至3月31日晚上11時59分結束。出發日期則為4月7日至9月30日。

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步驟 1︰ 於指定活動網站揀選出發地、目的地、出發和回程日期進行航班搜尋。

步驟 2︰選擇你想乘搭的航班和時間後，按『繼續』以填寫乘客資料。

步驟 3︰請確保輸入的電子郵件與你的學校電子郵件地址相符，並確定你的學校在符合資格的院校名單中。

步驟 4︰選擇你所需要的附加項目，並以信用卡/ 銀聯卡/ 支付寶/ 微信支付進行付款。

步驟5：由於系統較繁忙，可能需要三個工作天才能發出行程確認電郵，請先截圖行程確認頁以作日後參考。

步驟6：準備你的學生證，並在登機櫃檯出示進行驗證。



▼指定40間大專院校名單▼



快運表示，享優惠的旅客在預訂機票時，僅需繳付200元，即可享寄艙行李限額20公斤，優惠高達六五折。快運又指，據政府統計數字，大專院校學生人數接近18萬人，市場潛力巨大。