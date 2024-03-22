垃圾徵費先行先試｜14試點僅1政府大樓　環團憂成效　議員倡擴大

垃圾徵費4月1日起在14個處所「先行先試」，環保團體綠惜地球擔心，「先行先試」測試規模和成效有限，指當局未善用政府處所，包括未有涵蓋醫管局診所和醫院以及酒店等處所，又建議向參加者按廢物量徵費。立法會環境事務委員會主席劉國勳亦擔心參與處所數目規模少，難以反映垃圾徵費實施後可能出現的實際情況，促請政府大幅增加參與先行先試計劃的大廈，又指現時市民對垃圾徵費的執行細節尚未熟悉，「若社會4個月後仍然未做好準備，應再給予更多時間，否則只會造成大混亂。」



垃圾徵費指定袋。(何頴賢攝）

政府於今年初宣布4月1日起，部份政府部門及樓宇14個處所將以「先行先試」形式落實垃圾徵費，當中包括政府大樓、商場、院舍、公屋。綠惜地球擔心是次測試規模和成效有限，指當局未善用政府處所，涵蓋醫管局診所和醫院以及酒店、政府宿舍、公立學校、景區等處所，以及醫管局旗下的診所和醫院，故未能讓市民和其他政府部門了解大型設施的處理廢物方法。

綠惜地球促讓傳媒、物管清潔業界實地觀摩學習

綠惜地球亦促請當局讓「先行先試」的過程公開透明，如讓媒體、物管業界、清潔業界和業主立案團成員實地觀摩學習。此外，是次「先行先試」計劃會免費提供指定袋及標籤，不會向參加者徵收費用，擔心難以反映垃圾徵費後的真實情況，民間亦未能從中學習處理違規垃圾的方法，建議向參加者按廢物量徵費。

劉國勳。（資料圖片／夏家朗攝）

劉國勳憂參與處所少難反映實際情況

立法會環境事務委員會主席劉國勳亦擔心參與處所數目規模少，難以反映垃圾徵費實施後可能出現的實際情況，促請政府大幅增加參與先行先試計劃的大廈。他續指，政府現時決定要進行先行先試計劃，就應當更認真及仔細考慮加入不同場所，擴大施行範圍，令更多市民參與；建議可先做試點外，再作最少一個月全民演練。

他表示，現時市民對垃圾徵費的執行細節尚未熟悉，促請政府認真考慮，垃圾徵費會否分階段推行，以讓市民更熟習運作，「若社會4個月後仍然未做好準備，應再給予更多時間，否則只會造成大混亂。」

14個「先行先試」計劃處所名單

政府大樓

1. 西九龍政府合署

公營房屋

2. 荃灣滿樂大廈安寧樓

3. 柴灣連翠邨

私人住宅

4. 九龍城成龍居

5. 深水埗北河街 15 及 17 號 （ 「三無」大廈）

6. 深水埗長沙灣道 58 號 （「三無」大廈）

商場

7. 大埔新達廣場

8. 屯門卓爾廣場

院舍

9. 新生精神康復會屯門長期護理院

10. 屯門嘉濤耆樂苑

食肆

11. 旺角鋿晶館

12. 新蒲崗新光宴會廳

13. 大家樂 (金鐘海富中心分店)

14. 大圍漢年茶餐廳

