財政預算案｜垃圾徵費首年料倍增至18億　謝展寰：非為增政府收入

新一年財政預算案估計垃圾徵費8月實施後首年，將為政府帶來近18億元收入，比政府原原計多一倍。環境及生態局局長謝展寰今日（1日）出席記者會表示，在調查住宅及商業樓宇真實用量得出該筆估算，又強調政策並非藉垃圾徵費增加政府收入，承諾會「專款專用」。



另外，就電動私家車「一換一」計劃稅項最高寬免額下調，謝展寰是基於市面車款、價格及等因素，相信不會影響市民購買電動車意欲。



預計收入多一倍 因臨近推行前進行比較準確估算

被問及預算案預計下個年度垃圾徵費帶來17.9億元收入，政府提及以徵費初期有一半市民使用指定袋子情況估算。謝展寰表示，政策目標是鼓勵各界積極減廢回收，而不是藉由垃圾徵費來增加政府收入，並在立法時已承諾未來會投入與垃圾收費收入相若資源來推動減廢回收工作，達到「專款專用」的效果。

他又稱，由於以往估算並無進行真實用量的調查，故在臨近推行垃圾收費前進行了比較準確的估算，在檢視住宅及商業樓宇用量情況，例如有多少垃圾磅重及膠袋使用量等，故得出17.9億收益的估算。他指，以一半市民用指定袋情況來估算收入，其中兩億是在「入閘費」收取的款項，而實際收入受市民循規率、適應程度、參與度等因素影響。

他續指，即使垃圾收費尚未開始，政府已經投入許多金錢推動，例如在2023/24財政年度，政府在減廢回收方面支出9億元，在擴展塑膠可回收物料回收服務計劃、推動廚餘收集先導計劃及管制即棄塑膠餐具等措施。

垃圾徵費計劃下的指定垃圾袋1月26日開始售賣，Circle K （OK便利店）是首三間開賣的零售商之一，暫只供應三種容量指定袋。（資料圖片／夏家朗攝）

市面車款多價格跌 電動車具吸引力

另外，新一年財政預算提出，原定今年3月底屆滿的電動車首次登記稅寬減，將獲延長兩年，但稅項最高寬免額下調至4成。被問及會否影響市民購買意欲，謝展寰表示，隨着電動車技術越來成熟，而市面車款不斷增加，價格亦因競爭緣故不斷下調，亦留意其他國家逐步調減在電動車方面的資助津貼，認為這並非香港的獨特做法；加上由使用燃油私家車車主轉用電動車，其燃料費會大幅減少，故相信電動車在未來有具一定吸引力。