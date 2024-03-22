垃圾徵費先行先試｜滿樂大廈上榜　有潔癖居民嘆衞生與環保難並存

垃圾徵費生效日期推遲至8月，下月1日起先有14個政處所實施「先行先試」安排，包括兩幢公營房屋、荃灣滿樂大廈安寧樓及柴灣翠邨，期間，政府會向試點免費提供指定袋及標籤。



在滿樂大廈安寧樓，大部份居民下午仍未收到「先行」消息，有稱有潔癖居民慨嘆「要衞生就冇環保，要環保就無衞生。」不過，亦有居民表示反正遲早都要垃圾徵費，對「先行」無特別感覺，「始終都係要用膠袋裝垃圾。」



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全港將有14個處所實施「先行先試」垃圾徵費，當中包括兩幢公營房屋荃灣滿樂大廈安寧樓及柴灣翠邨，分別涉450戶及300戶。「先行先試」期間，政府會向試點免費提供指定袋及標籤。

安寧樓多個出口有放置回收箱

今午到荃灣滿樂大廈安寧樓觀察，現場所見幾乎大廈每個出口位置都有放置回收箱，部份出口近會有玻璃樽回收箱。此外，滿樂大廈亦有設多環保衣物回收箱及乾淨紙包回收箱，但如果要回收廚餘，則要過一條馬路去福來邨的智能廚餘機回收。

居民形容垃圾徵費無謂

不過，大部份居民似乎仍未收到要先行先試的消息，居民王小姐就表示，對要先行先試毫不知情，又認為垃圾徵費措施無謂，「講真你嗰個袋，我買個飯盒返嚟仲大過嗰個袋，咁我都唔知點掉，剪囉咪要。」

她又指有潔癖，會經常清潔以確保家中乾淨，故平時不算環保，「要衞生就冇環保，要環保就無衞生。」她重申，要額外付錢不是問題，而是政府垃圾徵費措施混亂，再加上要額外付錢，市民才會覺得措施無謂，「平時（買嘢）啲膠袋又大過，一掉就掉好多嘢。」

另一住戶王婆婆則指一個人住加上較少煮飯，每日棄置垃圾不多，故料影響不大，「最好梗係唔好搞啦，但我一個人講都冇用，要大家一齊。」對於被選中為「先行先試」大廈感無奈，「佢要玩咪俾佢玩囉。」

有居民斥措施混亂：三月底先知四月先行太遲

一家三口羅生認為，政府措施混亂，「初初話四月一，又轉話八月一，政府都唔知點搞！」他續指，現在三月底才得知四月一日就先行實施垃圾徵費，認為通知得太遲。他又建議，應該一次過交費用後，由政府派發垃圾袋以免麻煩。

不過，亦有居民朱生表示，反正遲早都要實行，對先行先試無特別感覺，「始終都係要用膠袋裝垃圾。」被問到先行先試或日後要垃圾徵費後會否較之前環保，他則指，因自己有政府資助料無需自費買垃圾袋，故都是會按平時生活方式掉垃圾，「廚餘唔可以擺多日會臭。」

房協表示，會全力配合政府推行垃圾徵費的相關措施，已為參加先行先試的住戶及相關的清潔承辦商舉行簡介會，早前亦已在屋邨進行推廣，教育居民認識垃圾徵費的措施和目的。

房協會同時加強前線職員有關措施的執行程序的培訓，盡力協助居民。房協將會聽取參與的居民及承辦商所反映的意見，檢討試行的成效和需要優化的細節，為日後措施全面實行做好準備。