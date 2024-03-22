氫能車｜跨部門工作組認同若符指引可行隧道　下周一與城巴商安排

城巴早前引入國產雙層氫能巴士，惟現行法例下氫能巴士不可駛入隧道。環境及生態局今（22日）表示，氫能源跨部門工作小組認同氫燃料電池車輛使用隧道的風險與石油氣車輛及其他化石燃料車輛相若，在符合相關指引的情況下可以行走隧道，又指機電署及運輸署下周一（25日）會與城巴及隧道營辦人會面，商討氫能巴士行駛隧道的操作程序等具體安排，目標2025年向立法會提草案。城巴指歡迎工作小組決定，正積極部署提早安排氫能巴士行走長途、過海及港島路線。



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環境局表示，氫能源跨部門工作小組已聽取氫燃料電池車輛使用隧道的顧問研究結果，認同氫燃料電池車輛使用隧道的風險與石油氣車輛及其他化石燃料車輛相若，在符合相關指引的情況下可以行走隧道；但運載氫氣的車輛一如其他運載危險品車輛，不可使用隧道，只可使用海路。

該局指，機電署上月向業界展開諮詢，持份者普遍給予正面評價並支持政府提出的建議，工作小組接納機電署在諮詢業界後而制訂的氫燃料車輛及維修工場實務守則、加氫站實務守則，以及氫能裝置定量風險評估指引。

城巴全港首輛雙層氫能巴士已啟航。（資料圖片/陳葦慈攝）

該局又說，機電署及運輸署將於周一與城巴及隧道營辦人會面，商討氫能巴士行駛隧道的操作程序、作業安排及配套支援等具體事宜，以及如何令員工及承辦商也了解及熟習日常運作及應變措施等，以確保將來氫燃料電池車輛通過隧道時有適當的安排。

環境局發言人補充，今年上半年會制訂《香港氫能發展策略》，並展開修訂與製造、儲運和使用氫能相關法例的準備工作，目標在2025年向立法會提交草案。

城巴回覆指，歡迎工作小組決定，將有助加快推進本港氫能車輛的發展及測試。城巴氫能車輛已於上月底順利啟航，正於九龍區內指定路線行駛，按照工作小組的最新公布，正積極部署提早安排氫能巴士行走長途、過海及港島路線。