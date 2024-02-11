氫能巴士｜試20號線往返窩打老道　城巴：目標一個月內投入服務

氫能巴士首次駛出西九龍車廠進行不載客道路測試，並安排於九龍市區的20號線來回行駛，此路線沿窩打老道來往九龍城、油麻地、旺角及深水埗區。城巴表示，道路測試過程順利，目標於一個月內安排氫能巴士於20號線投入服務。



城巴又指，期待建基於首輛氫能巴士的成功經驗，各項審批程序可以簡化，以進一步推動氫能車市場的普及化。



全港首輛雙層氫能巴士為內地威馳騰（福建）汽車製造，近日已展開不載客道路測試，首次駛出西九龍車廠，並於九龍市區的20號線來回行駛。此路線沿窩打老道來往九龍城、油麻地、旺角及深水埗區，全長約12公里。由於現行法例，氫能巴士仍未能駛入隧道，所以短期內只會在九龍區行駛。

城巴發言人表示，此為香港首次有氫能車輛在道路上以氫能行駛，期間完整行駛巴士路線，模擬日後營運時的真實場景。發言人續指，道路測試過程順利，目標於一個月內安排氫能巴士於20號線投入服務。

城巴總經理（工程）蘇國健表示，道路測試能更深入了解氫能巴士表現，是投入服務前的最後準備工作。他解釋，氫能巴士在道路測試時會面對不同真實路況，如巴士站、交通燈、其他道路使用者等，也可能遇到交通擠塞，故道路測試有助團隊掌握更多工程及營運數據，為載客服務做好充分準備。

城巴發言人亦指，過去兩個多月，城巴已按照氫能源跨部門工作小組及各政府部門要求，進行多項測試及培訓，確保氫能巴士安全、可靠，如已按政府要求於車廠內進行200公里的行駛測試，亦已使用加氫站進行多次加氫；另亦已經聘請第三方機構，為氫能巴士行走的路線作量化風險評估。

發言人指，由於今次是香港首次引入氫能巴士，故城巴理解審批程序需要較嚴謹及審慎，如氫能巴士每條行駛的路線均需要進行獨立量化風險評估，但期待建基於首輛氫能巴士的成功經驗，各項審批程序可以簡化，以進一步推動氫能車市場的普及化。