垃圾徵費試點政府總部冇份　環境局解釋因按重收費　並非用指定袋

垃圾徵費4月1日起在14個處所「先行先試」，當中政府大廈只有西九龍政府合署會參與，有環團批環保署都沒有主動參與「試行」，很難予人充足信心。環境局晚上隨即在社交平台回覆指，環境局以及所在的政府總部，聘請的私人垃圾收集商採用的是總體收集垃圾模式，在垃圾徵費下將會是按重收費，而不是用指定袋，整個操作和現在沒有大分別，故才安排在使用壓縮垃圾車收集垃圾的西九龍政府合署作試驗。



至於有住公營房屋市民表示對被選中作試點不知情，環境局稱已準備好宣傳品予試點處所，在開始前於處所公眾地方及所有樓層張貼告示，亦會隨後就試驗探訪住戶。



▼3月22日 荃灣滿樂大廈安寧樓被列作垃圾徵費試點▼



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垃圾徵費4月1日起在14個處所「先行先試」，包括荃灣滿樂大廈安寧樓，但有居民表示對「試行」計劃毫不知情；另一邊廂，政府大廈只有西九龍政府合署會參與，綠惜地球直言，如果主管垃圾徵費計劃的環保署都沒有主動參與測試，很難予人充足信心。

環境局稱該局及所在的政總日後操作和現在沒有大分別

環境局晚上隨即在社交平台發帖文指，環境局以及所在的政府總部，聘請的私人垃圾收集商採用的不是壓縮垃圾車，而是總體收集垃圾模式。由於此在垃圾收費下將會是按重收費，不是用指定袋，故整個操作和現在並沒有大分別，不會反映強制要求使用指定袋的情況。

西九龍政府合署使用壓縮垃圾車收集垃圾 更有助掌握實況

至於西九龍政府合署，由於是使用壓縮垃圾車收集垃圾，故政府列此為試點，獲得的經驗和觀察到的問題更能協助政府掌握真實情況，以作務實部署和處理。

至於有住公營房屋的市民表示，對被選中做試點計劃不知情，環境局則表示，「先行先試」的籌備工作，早在一月已開展，期間有與處所管理人員或相關代表磋商、協調並制定執行計劃、具體工作流程和實施時間表，並就每個試點處所的情況，提供相關的垃圾收費良好作業指引及培訓材料供參考，向管理人員或相關代表說明他們的責任。

環境局稱已準備好宣傳品予試點處所

環保署已到訪相關處所實地考察，調整執行計劃的安排，協助相關人員為實行「先行先試」做好準備。為預備「先行先試」於4月1日開始，環境局已準備好宣傳品（海報、宣傳標貼和宣傳短片）予試點處所，在開始前於處所公眾地方及所有樓層張貼告示通知居民或業戶有關安排，環保署的人員亦會隨後就試驗探訪住戶，了解意見、經驗和遇到的問題等。