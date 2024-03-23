垃圾徵費｜新達廣場店員稱獲通知試行一個月　乾貨店稱擾民增開支

垃圾徵費下月1日起全港將有14個處所實施「先行先試」垃圾徵費，今日（23日）中午其中一個試點大埔新達廣場，有商舖店員認為新措施擾民，更直言不會減廢，有人則表示不知棄置紙箱需否付費。



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下月起全港將有14個處所實施「先行先試」垃圾徵費，包括政府大樓、商場、院舍等。環境保護署早前建議商場檢視垃圾桶數量而減低有人逃避垃圾收費的風險。今日中午到其中一個試點新達廣場巡視，留意到商場一層擺放了至少兩個垃圾桶，在升降機附近則擺放了五個回收不同類型廢物的回收桶，而二層則有一個垃圾桶。

有床上用品店職員顏小姐表示，剛收到商場管理處通告指由4月1日實施為期一個月「先行先試」垃圾徵費。她稱店舖產生的垃圾除了用過的紙巾、外賣飯盒，還有裝貨的紙箱，但不知棄置紙箱須付費，「我哋已經冇辦法，來貨一定有呢啲（紙箱）。」她指每星期平均兩日棄置約三個紙箱，估計公司或會安排回收紙箱。

在升降機附近擺放了五個回收不同類型廢物的回收桶。（洪芷菁攝）

被問及希望政府提供什麼支援，她表示沒有期望，又指執行新措施有難度，「唔清晰囉，總之好亂，我諗起掉垃圾就好亂，根本就係擾民。」

售賣水果及海味乾貨店舖職員表示，不會因新措施而減少垃圾，認為措施擾民，「我係唔可以減少，減少唔到。」她舉例水果包裝膠袋 、貨箱紙皮、供客人試吃的紙杯等，每日垃圾量可裝滿兩至三個類似一般超市膠袋的容量。她估計一個月增加百多元支出，但因做街坊生意，貨品不會加價。她亦稱回收廢物有難度，因店鋪空間少及人手問題。

藥房職員林先生表示，未有計劃減廢「到時先算」，認為最難處理的是外賣飯盒，難以回收，亦覺得措施擾民：「個個客都係咁講」、「揼舊垃圾都麻煩咗」。