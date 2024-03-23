學童精神健康｜葉兆輝建議限用手機時間　建以「幸福感」為先校園

過去一年，香港學童自殺個案上升，港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，有研究指出學童過長時間使用手機，會影響身心健康及社交能力，建議限制學童使用手機的時間，增加面對面的交流。他又指，就學童自殺議題，社會應提供全面支援，建立以「幸福感」為先的校園，讓學生愉快學習，而非只盲目追求學術成績。



港大香港賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝教授。（資料圖片）

葉兆輝今在新聞博覽館專題講座中表示，有研究指出學童過長時間使用手機，會影響身心健康及社交能力，建議限制學童使用手機的時間，增加面對面的交流。

他又指，近年世界各地的年輕人及學童自殺個案均有上升趨勢，社會各界要提供全面支援，建立以「幸福感」為先的校園，讓學生愉快地學習，不應只盲目追求學術成績。他強調，輕生問題不應被「醫療化」，因單靠醫學治療並不可以解決學生情緒問題，建議政府應做好精神健康教育，並促進一個社區共融關愛的社會。