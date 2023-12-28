疫後中學生家庭朋輩關係惡化　網絡欺凌愈盛　社工籲家長用心聆聽

年青人情緒問題備受關注，有七年駐校社工經驗的李永嘉，觀察到他們經歷疫情後，無論家庭或朋輩關係均惡化，加上習慣網上活動模式，網絡欺凌更為盛行，例如社交平台「Secrets」可成同輩間言語攻擊的平台。有意見或認為新一代的年輕人脆弱，李永嘉卻認為每一代人追求不同，這一代人更關注探索及接納自我，呼籲家長聆聽、理解子女的需要。



有七年社工經驗的李永嘉，觀察到他們經歷疫情後，近年的中一學生仍停留在小學生的狀態，不懂與人相處。（資料圖片／歐嘉樂攝）

疫情居家「困獸鬥」 學業壓力源自家人期望

擔任駐校社工約七年、香港小童群益會中學駐校社工李永嘉指，三年疫情長困於家中，家長與子女容易出現「困獸鬥」，部份家長會經常責罵子女，打擊子女的信心，及令彼此關係轉差。她透露，接觸大部分學生個案均與學業壓力有關，而壓力其實是源自家人對自己的期望。她舉例，曾有中六生因為希望尋得高薪職業，讓家人過上好生活，勉強自己修讀精算學，結果患上情緒病。她指出，需要讓學生考量自己實際能力，調整期望及重新思考自己的家庭角色定位。例如，中學文憑試考試失手是否仍有其他出路、家中不是只有自己獨撐大局。

香港小童群益會中學駐校社工李永嘉（左）指，由於疫情困於家中，家長與子女容易出現「困獸鬥」。（林藹怡攝）

中一生仍停留小學狀態 不懂與人相處

疫情期間，學生不時要上網課，錯失了數年校園生活的成長經驗。李永嘉形容，近年的中一學生仍停留在小學生的狀態，不懂與人相處，在她處理的學生個案中，有一至兩成牽涉欺凌問題。她解釋，學生經過數年疫情習慣了網上活動，令網上欺凌盛行，例如在Secrets（秘密專頁）言語攻擊同學，令被攻擊者看見言論後情緒受影響。然而，她指部分學生因介懷同學對自己的看法，或擔憂求助後被欺凌得更嚴重，而不願求助。另外，她指少部分個案與移民潮相關，年輕人經歷與親密的人分離，亦會牽動情緒。

李永嘉會盡量「蒲頭」，將社工塑造與老師相差無幾的形象，避免學生出現見社工即代表自己有問題的標籤。（林藹怡攝）

多「蒲頭」避免學生見社工被標籤

作為社工角色，與學生建立良好關係是首要任務，李永嘉除了在學校活動中把握機會與學生相處聊天，亦會盡量「蒲頭」，將社工塑造與老師相差無幾的形象，避免學生出現見社工即代表自己有問題的標籤。處理學生個案時，她表示不能講完即止，而是要認真處理學生的需求並帶來轉變。她續指，有些學生不願主動求助，正正是因先前求助卻未能得到有效處理，逐漸失去求助動力。

以學生的興趣來展開話題，是李永嘉（左）與學生建立關係的途徑。（林藹怡攝）

從學生興趣入手探索其內心

以學生的興趣來展開話題，是李永嘉與學生建立關係的途徑。她與學生討論的話題多元，例如youtuber、「Y2K」（Year 2000 縮寫，代表1990年晚期起到2000年初期的時尚風格）、炒波鞋、拍照姿勢，甚至有關老師的「花生」。進入學生的內心世界非易事，她表示會站在學生的一方，與其慢慢建立關係。當前其功夫做得好，亦有利往後深入傾談，進而了解學生的家庭、人際關係狀況。

新一代物質充裕趨向關注自我 兩代人經歷難比擬

有指新一代的年輕人脆弱，李永嘉卻認為這一代人與上一代所追求的目標不同，不存在脆弱與否的問題。她解釋，上一代人追求豐衣足食，但如今年輕人已較充裕的物質生活，社會亦趨向關注心理健康、自我形象等議題，年輕人變得更加關注自我，理解及接納自己是一個怎樣的人，而這對於他們甚或大人都不容易做到。

不過，她指家長往往將自己的過去與年輕人的現在相提並論：「我哋面對緊嘅嘢都咁多啦，我哋都可以過得到呢個階段開始嘅時候，點解你唔得？」她認為，兩代人的經歷不同，價值觀亦會不同，對於小事、大事的定義亦有不同。

李永嘉表示，改變親子關係需靠家長與子女雙方作出改變，找到令大家相處舒服的方式。（林藹怡攝）

子女需獲肯定 籲家長陪伴聆聽

李永嘉表示，改變親子關係需靠家長與子女雙方作出改變，找到令大家相處舒服的方式。她亦指家長不應要求子女改變行為，而是要理解子女行為背後的原因，例如不外乎是希望得到肯定。另外，她認為打罵方式會對子女造成很大傷害，「生嚟都唔知為乜」、「我養邊個邊個好過你啦」等負面批評會令子女感受不到自己的價值。

她建議家長要先聆聽及理解子女的需要，在子女發生不愉快的事情時，回應簡單一句「原來呢件事令你好唔開心」，便能讓子女感受到被理解。如子女不願啟齒，家長亦無需強求，只需陪伴聆聽及陪伴他們便已足夠。