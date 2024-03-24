華富邨重建｜羅淑佩稱商戶住戶有完善安排　特別情況會人性化考慮

政府早前公布華富邨重建將分階段進行，房屋署署長羅淑佩今日（24日）到華富邨出席活動時提到，已參考其他屋邨的重建經驗，設立社區服務隊協助居民，至於有商戶要求減租，她則回應指當局不論是對住戶或商戶，已有一套完整制度及安排，又指如有商戶想繼續經營但遇特別情況，當局也會作人性化考慮，對他們的意見也會以開放態度作考慮。



華富邨重建項目早於2014年，由梁振英政府提出。惟至2021年，房屋署方公佈華富邨重建會分3期重建，整個重建項目預定2041年完成。（資料圖片/廖雁雄攝）

就華富邨重建項目，有商戶要求減租，房屋署署長羅淑佩表示，不論是對住戶或商戶，已有一套完整制度及安排，也歡迎商戶繼續經營，如有商戶想繼續經營但遇特別情況，當局也會作人性化考慮，又指如商戶們有意見想提出，也會以開放態度作考慮。

羅淑佩指，知道邨內居民、及區議員關注計劃，會與居民保持溝通，交代工程計劃和進度，稍後亦會與南區區議會討論，並稱已參考其他屋邨的重建經驗，設立社區服務隊協助居民。

房屋署署長羅淑佩。（資料圖片/夏家朗攝）

提到當局承諾在2023/24年財政年度開始，推出3幅「樂建居」土地，她指今次當局是做「應承咗要做嘅嘢」，推出一幅位於柴灣祥民道的土地，但當中的詳細招標條件，則要待下周公開標書。

她續指，撤辣後交投回升，市民買樓意欲變強，但樓價亦平穩發展，稱當局歡迎這個狀況，並在這種情況下做回當局承諾過會做的事。