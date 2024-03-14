華富邨重建｜婆婆不捨海景公屋　凍肉店開張僅3個月呻大失預算

房屋署今日（14日）公布華富邨重建將分階段進行，其中位於華富（一）邨的華安、華樂樓將於率先收回。有住在華樂樓十多年的街坊就指，習慣華富社區生活，而自己所在單位雖不算高層，但仍享有海景，故總有不捨；亦有凍肉店表示，因應華富邨陳舊問題，無法解決食水喉問題，直到3個月前才能申領新鮮糧食照牌照經營，對突然告知重建感到大失預算。



房屋署今日（14日）公佈華富邨重建將分階段進行，其中位於華富（一）邨的華安、華樂樓將於率先收回。（盧翊銘攝）

居於華樂樓十多年的蔡婆婆表示，自己多年來習慣了華富邨的生活，惟「修（決）定咗就無話有咩意見」；她提到，得知可遷往隔一條街的華景街項目，會選擇住在該安置單位。

惟她同時擔憂，生活上包括買餸、鄰里關係等，都可能因搬遷而改變現狀。蔡婆婆又指，現在所住的6樓單位，仍然有幸看到南丫島位置的海景，故此次一搬，仍教她感不捨。

街坊冀區內設施保留

至於另一位街坊朱先生就透露，早知道華富邨在10年前已有重建消息，而自己亦剛好在這時間搬進華安樓，經歷了初中到出來工作幾年的歲月。他說，「（重建）講咗成10年，但有具體嘅嘢，就開始覺得可惜。」但亦明白重建勢在必行，惟希望區內設施可以繼續保留。

面對重置安排，他認為對比其他重建項目，華富邨起碼真正做到原區安置，「搬到隔離（華景街）起碼叫做好」。

街坊朱先生指，10年前已知重建消息，自己剛好在這時間搬進華安樓，經歷了初中到出來工作幾年的歲月。（盧翊銘攝）

除了約900個住戶單位，華安樓地下亦一如其他舊式公屋般，有不少街坊舖默默經營；同一時間，亦有新力軍選擇立足華富。

凍肉店料損失50萬

經營凍肉店、新舖開業僅3個月的王先生就表示，自前年11月已承租舖位，卻因舖位食水喉不達標而無法取得新鮮糧食牌照，而由於舊式公屋修改水喉或涉及住宅公契，加上要有認可水喉匠處理，最終在3個月前才順利開業。

他稱最初選擇進駐華富邨，除了看準租金較便宜，其實亦因為看到疫情期間，不少人寧願在家煮也不打算外出用膳，所以就打算在區內向街坊販售較高質的凍肉；然而如今未到回本期，就已聽到重建消息，令他大失預算，預計損失50萬元，認為房署提供的商戶補償方案有限。

車仔麵檔批特惠金不足彌補搬舖成本

經營十多年車仔麵檔的郭先生則指，本身已是華富邨街坊，最初父親由小販檔經營，直到2008年租下現時華安樓舖位至今。

他認為，房署提供的現時租值15倍特惠金，對其他商舖而言也許足夠，但其實仍難以彌補食店搬舖的裝修成本，因為若要符合消防、食環要求，一般成本會較高，而「15倍都只係十零萬」，不足應付裝修花費。

至於房署為不再經營的商戶提供12.5萬元的一次性補償，郭先生則指不會考慮，因為檔口伙記都是華富邨居民，一起工作超過10年，不再經營意味就街坊將會失業。

被問到會否在區內再開舖，郭先生就表示、如果政府能夠安排自己繼續在邨內經營，絕對會選擇繼續服務華富邨居民。