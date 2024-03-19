楊潤雄：食玩買旅遊需求減　推廣深度遊是政府重點工作

旅遊業議會去年舉辦創意深度遊行程設計比賽，一共收到135間旅行社提交共700份的參賽行程路線，有4.2萬張票數投選出六條不同主題的「至尊路線」，包括西貢、長洲或香港唐樓等地方。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（19日）出席頒獎典禮致辭時表示，近年旅客對「食、玩、買」旅遊需求逐漸減少，推廣深度遊是政府推動旅遊發展的其中一項重點工作。他續指，政府會持續推廣今次比賽的得獎路線。



旅遊業議會去年舉辦創意深度遊行程設計比賽，一共收到135間旅行社提交共700份的參賽行程路線。（香港旅遊業議會網頁）

700份參賽行程路線 涵蓋六大主題

旅遊業議會去年舉辦創意深度遊行程設計比賽，一共收到135間旅行社提交共700份的參賽行程路線，有4.2萬張票數投選出不同「至尊路線」，涵蓋六大主題如綠色生態行、親水樂悠遊、文化風情遊、潮流文化行、歷史深度遊及創意體驗行。

得獎行程分別為「沿路山旮旯 – 香港禁區隱世尋秘之旅」、「西貢奇洞星空與海洋深度遊」、「深度·長洲」、「香港都市傳說及傳統習俗兩天團」、「綠色原來山旮旯100% 香港」，以及「漫遊香港唐樓故事」。

楊潤雄出席典禮致辭表示，近年旅客對傳統的蜻蜓點水式的「食、玩、買」旅遊需求逐漸減少。（資料圖片／黃浩謙攝）

楊潤雄：「食、玩、買」旅遊需求減少

楊潤雄出席典禮致辭表示，近年旅客對傳統的蜻蜓點水式的「食、玩、買」旅遊需求逐漸減少，轉而追求深度遊的跨文化交流旅遊模式。他指推廣深度遊是政府推動旅遊發展的其中一項重點工作，而今次行程設計比賽擴闊了珍貴的深度遊的旅遊資源，讓更多旅客能發掘到香港的獨特魅力。

他續指，政府會聯同旅發局及旅議會持續推廣今次比賽的得獎路線，推出一浪接一浪的宣傳計劃。其中，旅發局在今日稍後將會上載得獎路線至Discover Hong Kong網站，讓有興趣參與相關行程的旅客，可以透過網上連線，直接聯繫有關旅行社報團參加。

另外，他提及中央政府上月宣布自三月六日起個人遊計劃適用城市擴展至陝西省西安市和山東省青島市，對香港旅遊業發展有積極的提振作用。隨着更多內地旅客可以透過靈活的方式到訪香港，香港會繼續提升各項旅遊配套，包括透過不同方式支持業界把握發展深度遊的特色優勢，讓旅客感受到香港的獨特文化色彩。