Taylor Swift演唱會選新加坡　楊潤雄：香港本身已有好多出名歌手

新加坡旅遊局早前主動邀請世界級巨星Taylor Swift，到新加坡舉辦唯一東南亞站的巡迴演唱會，預計可為當地酒店、零售、觀光等旅遊服務業帶來近30億港元收入。



作為盛事統籌協調組副組長、文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（9日）在電台表示，會主動為香港爭取舉辦盛事的機會，但指演唱會並非唯一一種。他解釋，香港本身就已有好多出名的歌手經常在本地開演唱會，為香港經濟帶來不少收入，再加上邀請海外巨星來港表演，他們亦會考慮市場因素，未必一定來港表演，「唔係咁容易話，人哋畀幾錢我畀幾錢，畀多一蚊兩蚊係咪就會搶到返嚟呢？」



新民黨立法會議員葉劉淑儀早前在立法會大會上，質詢文體旅局沒有爭取到美國樂壇天后Taylor Swift來港演出，白白失去可為本地經濟帶來巨大收益的機會。楊潤雄曾回應稱「世界級嘅我連佢電話都未必搵到」。

楊潤雄：不一定出動銀彈政策吸引海外明星

楊潤雄今日在港台節目《星期六問責》再度談及演唱會盛事。他指盛事統籌協調組的既定方案一直是主動出擊爭取盛事，不過要選擇「啲啱嘅去做」，因不是每個項目都適合在港舉辦。

他表示，香港知名的本地歌星已有好多，「紅館日日都有表演，當每日有一萬人睇，全年200幾日都有200幾萬人」，帶動不少本地經濟。因此他認為不能單用一個世界明星的演唱會，與香港舉辦的演唱會比較，而且未必一定需要出動銀彈政策，來吸引海外明星來港表演。

他又稱，不是用錢就可以爭取到國際演唱會在港舉辦，因表演者會考慮很多市場因素，未必一定獲邀就願意在港演出，「唔係咁容易話，人哋畀幾錢我畀幾錢，畀多一蚊兩蚊係咪就會搶到返嚟呢？」

他認為演唱會只是其中一類盛事，但不是唯一一種，「香港有能力舉辦演唱會以外嘅盛事」，如其他藝術表演、體育表演賽等。

聽眾：世界級巨星未必好

聽眾唐先生亦有在節目中發表意見，認為香港不是要「人有我有」，反而要舉辦一些香港獨特的盛事，而且要多元化；他舉例在上月邀請的美斯表演賽不似預期，反映不是邀請到世界巨星來港就一定好。

他又認為，現時本港主要旅客從內地及東南亞而來，海外明星對他們未必夠吸引力，反而他們會較喜歡中國明星，因此，他建議可多辦中港巨星聯合匯演等演出。

國家發展成就館已有定案 當局將適時公佈

對於政府放棄將尖東科學館改建為「國家發展成就館」。楊潤雄表示，當局聽到意見希望保留科學館，而且經研究後發現科學館空間小，不足以展出國家航天科技。

他表示，「國家發展成就館」選址市區。當局已有初步定案，會適時公佈。