別府拉麵最後一日營業　執董公開結業原因　研整方向再回來開店

別府集團旗下、開業28年的別府拉麵，隨着位於青衣城的最後一間分店租約期滿，今晚（24日）最後一晚營業後，將會走進歷史，不過或只是「暫時結業」。



別府麵館執行董事呂惠光今日（24日）接受《香港01》訪問時表示，了解坊間對餐廳有不同意見，感謝各方回饋，打算重整旗鼓和檢討方向，以再次迎合香港市場回歸。他透露曾與商場洽談續租，惟被要求如其他新舖般採「開放式裝修」，計算要花上300萬元，但目前經濟不景「計唔掂數」，故決定關門「暫別」，「日後再諗點樣再行返出嚟」。



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開設別府拉麵由看日本電影《蒲公英》開始

呂惠光表示，別府拉麵於1996年開張，源於當時與一眾現任股東，看到日本電影《蒲公英》後，忽發奇想希望在港開設另一家拉麵店。他當時走訪了日本中洲一帶，3天內吃了18款拉麵，再學習、參考日本拉麵店經營，才與一位日本廚師合作，研發適合港人口味的拉麵，最終成為別府的雛形。

曾經風光一時的別府集團，最為人所知是在1990、2000年代，當時推出的地獄拉麵成為不少饕客的挑戰目標。

呂惠光談到，1999年機緣下結識日本九州大分縣銀行所長，隨後一直與對方保持交情。直至2011年，受到大分縣政府邀請，成為海外觀光大使，協助推廣大分縣；故在別府餐牌上，到處可見到大分縣官方旅遊資訊所提供的吉祥物，以至風景相，而如今如業，亦有向對方交代。

呂惠光指，餐牌上有九州大分縣官方提供的吉祥物與風景相，雙方自2011年已合作；如今別府結業，也要與對方交代。（郭梓謙攝）

有留意食客批判食物、服務質素 思考「點解會差咗」

不過走到今天，呂惠光承認別府不再是港人吃日本菜的第一印象。「一定有人讚有人彈」、「無論係好嘅、唔好嘅，我都會接受。」呂惠光指，有在網上看到不同人留言，批判別府食物、服務質素，有人也表示別府不如當年；他亦有思考「點解會差咗」，感謝各方意見。

他續指，現時日本菜、尤其烹煮拉麵的方式，與1996年已經完全不同。他在上年到訪大阪時，發現走訪的拉麵店都以精緻、每碗即叫即煮方式處理，故是次結業，正好可以重新調整方向，不論從製作方法、抑或餐點選擇上，再思考日後重新開業的路向。

商場要求轉「開放式裝修」料需300萬 經濟差計唔掂數

呂惠光表示，結業後需要「停一停、唞一唞、諗一諗」。選擇不再繼續的原因，除了追不上潮流以外，也逃不開投資因素，他透露，曾與商場洽談續租，唯被要求如其他新舖般採「開放式裝修」，而現時店舖裝修僅是7年前裝修過，再度投資就要花上300萬。雖然撐過疫情，但目前經濟不景下，「計唔掂數」終決定暫別，「日後再諗點樣再行返出嚟。」

結業消息公布後大批熟客重遊捧場 要提早Last Order

呂惠光表示，由上周日宣佈結業，到有傳媒報道開始，過去幾晚都有不少熟客重遊捧場，包括旺角雅蘭中心、屯門、將軍澳的客人，「8歲到80歲客人都有」，每晚「Last Order」前45分鐘已經要截龍。他觀察到，臨別秋波之際，反而有不少00後客人。他推測有些父母從20年來都會光顧，到今天再帶子女來體驗當年，不少人更會再挑戰馳名的地獄拉麵。

面對結業，與別府集團過去保持友好的日本大分銀行亦有派代表到場，來港一年的駐香港所長江口先生就指，過去一年都有光顧，認為餐廳食物質素不錯，對於結業感到可惜。

食客：嚟到呢度肯定有個飯、有個麵

特意到別府門前打卡的的鍾先生夫婦就指，自上周得知結業消息後，已經吃過一次。鍾太說，她已居於青衣十多年，眼見四周越來越多一樣的店舖，別府算是「無咁集團式」。

二人又提到，別府的存在當然不能比肩日本當地的餐廳，但餐廳本身就是提供基本的日式食品，環境亦比其他餐廳舒適，已是不錯的選擇。鍾先生補充指，別府算是「Comfort Food」、「有時唔知食乜，嚟到呢度肯定有個飯、有個麵。」

得知今天結業而前來的張先生則指，十多年來不時光顧別府，認為質素相去不遠，但指「以質素嚟講，貴咗『的』咁多」。他認為結業沒甚麼大不了，但若然別府重開仍會支持。

另一位青衣街坊陳先生就指，對比最早期，現時別府質素確實有下滑、「平民咗」，但更貼近港式餐廳口味。他說，別府因競爭大而轉型為平民生意、或成為街坊的「Comfort Food」仍然合理。不過他亦指，這類平民餐廳結業「梗係唔係好事」，也認為今次結業不算是市場淘汰，因為不少集團連鎖店都面臨結業，其實可能正反映香港背後經濟情況。