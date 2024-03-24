舉重健力總會主席形容香港為國家 為口誤道歉 議員：國安威脅
中國香港舉重健力總會主席葉永玉今日（24日）出席舉重邀請賽致辭時。提到一句「尤其係比較細嘅國家，例如係香港」，即形容香港是國家。有立法會議員在社交媒上傳相關影片，並指總會過去在各項比賽上也三番四次倒掛區旗，證明是一個國家安全威脅，促請香港政府嚴厲跟進。
舉重健力總會回應稱，葉永玉因口文之誤，令人誤會，「葉主席並不是指香港是個小國家，全世界都知道香港 不是一個國家，香港是中國的地方」，總會就此誤會及紛爭向社會及公眾市民致歉，並稱堅決支持及擁護基本法及一個中國原則。
解釋國際組織安排 YouTube直播影片已下架
中國香港舉重健力總會主席葉永玉今日邀請賽致辭時表示，中國香港舉重健力總會成立於1980年代，有40年的歷史，最早時有舉重、健力或在中國稱為「奧舉」及「力量舉」，以及健美，但之後健美項目離開總會，只餘下舉重及健力。她強調這個安排是國際舉重聯盟及國際健力聯盟，以及港協暨奧委會一向認可的安排，亦稱這樣的安排一向在各個國家，「尤其係比較細嘅國家，例如係香港或者澳洲等較細嘅國家，一向都是受認可。」
中國香港舉重健力總會今日曾在YouTube上直播比賽，但現時開幕致辭的影片已下架，只有比賽影片。
新民黨何敬康：舉重健力總會挑戰三番四次國安
新民黨立法會議員何敬康事後把相關短片上傳到社交媒體，他接受訪問時指，認為事件非常不當，之前舉重健力總會亦曾多次倒掛區旗，「對國安三番四次嘅挑戰。」他指，總會可以解釋為無心之失，不過香港對維護國家安全條例的討論已長達26年，「中國香港嘅體育總會係不可以再去容忍三番四次嘅無心之失。」
總會向公眾致歉：全世界都知道香港不是一個國家
舉重健力總會晚上發聲明表示，主席葉永玉當時時解釋國際舉重總會（IWF）處理會籍時，是會給較小的國家或地區可以一個總會管理多個項目，「因口文之誤，令人誤會，葉主席並不是指香港是個小國家，全世界都知道香港不是一個國家，香港是中國的地方。這是今天葉主席的講稿的原意」，該會就演講引起的誤會及紛爭向社會及公眾市民致歉。
總會補充，葉主席有提及今次是兩岸三地的難得合作契機，今次比賽的隊伍以省份命名，完全是沒有「港獨」的意思。重申該會堅決支持及擁護基本法和一個中國原則，香港是中華人民共和國不可分離的部分，反對一切分裂祖國的行為，全力維護國家主權、安全及發展利益。