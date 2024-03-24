舉重健力總會主席形容香港為國家　為口誤道歉　議員：國安威脅

中國香港舉重健力總會主席葉永玉今日（24日）出席舉重邀請賽致辭時。提到一句「尤其係比較細嘅國家，例如係香港」，即形容香港是國家。有立法會議員在社交媒上傳相關影片，並指總會過去在各項比賽上也三番四次倒掛區旗，證明是一個國家安全威脅，促請香港政府嚴厲跟進。



舉重健力總會回應稱，葉永玉因口文之誤，令人誤會，「葉主席並不是指香港是個小國家，全世界都知道香港 不是一個國家，香港是中國的地方」，總會就此誤會及紛爭向社會及公眾市民致歉，並稱堅決支持及擁護基本法及一個中國原則。



中國香港舉重健力總會主席葉永玉今日邀請賽致辭時，形容香港為國家。（影片截圖）

解釋國際組織安排 YouTube直播影片已下架

中國香港舉重健力總會主席葉永玉今日邀請賽致辭時表示，中國香港舉重健力總會成立於1980年代，有40年的歷史，最早時有舉重、健力或在中國稱為「奧舉」及「力量舉」，以及健美，但之後健美項目離開總會，只餘下舉重及健力。她強調這個安排是國際舉重聯盟及國際健力聯盟，以及港協暨奧委會一向認可的安排，亦稱這樣的安排一向在各個國家，「尤其係比較細嘅國家，例如係香港或者澳洲等較細嘅國家，一向都是受認可。」

中國香港舉重健力總會今日曾在YouTube上直播比賽，但現時開幕致辭的影片已下架，只有比賽影片。

新民黨立法會議員何敬康認為不可以再去容忍舉重健力總會三番四次無心之失。（立法會直播截圖）

新民黨何敬康：舉重健力總會挑戰三番四次國安

新民黨立法會議員何敬康事後把相關短片上傳到社交媒體，他接受訪問時指，認為事件非常不當，之前舉重健力總會亦曾多次倒掛區旗，「對國安三番四次嘅挑戰。」他指，總會可以解釋為無心之失，不過香港對維護國家安全條例的討論已長達26年，「中國香港嘅體育總會係不可以再去容忍三番四次嘅無心之失。」

總會向公眾致歉：全世界都知道香港不是一個國家

舉重健力總會晚上發聲明表示，主席葉永玉當時時解釋國際舉重總會（IWF）處理會籍時，是會給較小的國家或地區可以一個總會管理多個項目，「因口文之誤，令人誤會，葉主席並不是指香港是個小國家，全世界都知道香港不是一個國家，香港是中國的地方。這是今天葉主席的講稿的原意」，該會就演講引起的誤會及紛爭向社會及公眾市民致歉。

總會補充，葉主席有提及今次是兩岸三地的難得合作契機，今次比賽的隊伍以省份命名，完全是沒有「港獨」的意思。重申該會堅決支持及擁護基本法和一個中國原則，香港是中華人民共和國不可分離的部分，反對一切分裂祖國的行為，全力維護國家主權、安全及發展利益。