亞洲健力賽去年12月播錯國歌　港協向香港舉重健力總會發口頭警告

去年12月初於杜拜舉行的亞洲經典健力錦標賽，香港運動員連煒楨（Susanna Lin）奪金牌，但大會播放國歌時播錯涉反修例事件歌曲，連煒楨按港協暨奧委會當時最新指引，以「T字」手勢示意叫停，



港協暨奧委會最新回覆指，於去年12月12日收到香港舉重健力總會調查報告，同日與香港舉重健力總會代表會面，檢視報告並共同商討改善措施。港協暨奧委會經向港府報告並商討同意後，向香港舉重健力總會給予口頭警告。



奪得金牌的連煒楨在頒獎禮時聽到播錯國歌，展示「T字」手勢示意叫停。（YouTube影片截圖）

連煒楨即展示「T字」手勢示意叫停 播錯大約16秒

由亞洲健力聯盟（Asian Powerlifting Federation）舉行的2022亞洲經典健力錦標賽，去年12月1日至7日在杜拜舉行，連煒楨於女子「所有年齡組別及體重級別47公斤」賽事中奪金牌，在頒獎禮奏國歌時，大會播放涉反修例事件歌曲《願榮光歸香港》英語版，連煒楨展示「T字」手勢示意叫停，播錯大約16秒。

港協經向港府報告及商討同意後 向舉重總會給予口頭警告

港協暨奧委會最新回覆稱，於杜拜舉行的亞洲經典健力錦標賽播放國歌出錯其後更正事件，港協暨奧委會於12月12日收到香港舉重健力總會的調查報告，並於同日與香港舉重健力總會代表會面，檢視報告並共同商討改善措施。港協暨奧委會經向特區政府報告並商討同意後，向香港舉重健力總會給予口頭警告。

港協暨奧委會在亞洲健力賽播錯國歌當日回應指，得知舉重健力總會已按照港協暨奧委會發出的指引向主辦方提供正確版本國歌，出發比賽前亦已按照指引向港協暨奧委會索取附有正確國歌和區旗的工具包，其後帶往比賽使用。港協暨奧委會當時認為，相關運動員和領隊在事件中作出適時並恰當回應，在短時間內通知主辦機構作出更正。

冰球賽播錯國歌冰協5.4前須書面解釋 港協暫未收到報告

至於冰球男子港隊今年2月在波斯尼亞與伊朗作賽，主辦方賽後播錯國歌事件，港協暨奧委會已要求冰協在5月4日或之前，就其未能按相關《指引》對國歌予以莊嚴的處理提交書面解釋，並就其企業管治提出改善方案，港協暫未收到冰協提交相關報告。港協暨奧委會在收到相關報告後，將詳細審視有關內容。