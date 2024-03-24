維港teamLab｜創辦人稱帶來迷失空間體驗　市民推蛋：有返啲童真

「藝術@維港2024」將於3月25日至6月2日期間在維港兩岸舉行，其中一個活動「teamLab：光漣」將於添馬公園展出，由約200個色彩繽紛的發光ovoid（蛋狀物）等裝置組成。TeamLab創辦人稱，相信會帶給參觀者會有一種迷失在空間中的體驗，與藝術品融為一體。



今晚預展中，有參觀者表示，在觸碰發光蛋時重拾童真，亦有人表示引發了對香港未來的聯想，「代表一種欣欣向榮嘅感覺，好似初生雞蛋咁樣。」



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創辦人豬子壽之：「teamLab：光漣」有點像一個迷宮

TeamLab創辦人豬子壽之（Toshiyuki Inoko）現身預展場，向傳媒示範與發光蛋互動。相比起在東京和大阪等地的展覽，他表示，是次在香港的展覽「teamLab：光漣」，相信會帶給參觀者會有一種迷失在空間中的體驗，與藝術品融為一體，「在某種程度上，它有點像一個迷宮。」

首次由陸上延伸出海 豬子壽之：富有挑戰

關於展覽靈感來源，豬子壽之解釋人們試圖理解世界，傾向感知事物的方式，往往會將事物視為不連續的，並劃分為獨立的部分。他稱展覽希望創造一種體驗，讓人們可以享受連續性並發現其中的美，「這是我們一直想要創造的體驗，與你相關的東西及在空間中與其他人的關係。」

他又解釋，當觀察者與發光蛋互動時，看着它倒下又重新升起，並發出聲音及改變光色，而發光蛋之間的光色亦持續地產生共鳴，「所以這裡的人，包括你自己，都是藝術品的一部分。」

豬子壽之續指，舉辦展覽的挑戰在於，從未試過如此大規模地裝設這些發光蛋並由陸上延伸出海，由於香港的風很大，把這些發光蛋放在水面上亦為挑戰。

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參觀預展市民好評 陳先生：香港需要舉辦更多類似活動

「teamLab：光漣」明晚正式開放予大眾參觀及玩樂。來參觀預展的市民陳先生認為，展品很特別，香港需要舉辦更多類似活動，又稱未看過類似展覽，例如有「波波飄忽」，而其他地方未必有如此創意。他又欣賞裝置擺設具心思及藝術感，音樂亦配合得很好。

來參觀預展的市民陳先生認為香港需要舉辦更多類似活動，而太太則認為展品在視覺上舒適及美麗。（蘇煒然攝）

同行的陳太則表示視覺上感到舒適美麗，並嘗試推碰發光蛋，感覺重拾了童真，「有返啲童真，哈哈，喺咁大個城市有呢啲活動，我覺得好舒緩。」她又說：「好開心，宜家經濟咁差有呢啲活動，我覺得好正。」

參觀預展的黃女士覺得展覽特別，又指「代表一種欣欣向榮嘅感覺，好似初生雞蛋咁樣。」（蘇煒然攝）

參觀預展的黃女士覺得展覽特別，光色令人很享受。她又指逛了一個多小時，但不會有迷失的感覺，又稱展覽中引發她對香港發展的聯想，「代表一種欣欣向榮嘅感覺，好似初生雞蛋咁樣。」她指未來會繼續帶朋友來參觀展覽。