維港teamLab｜ 周一開展首日預約踴躍　康文署：免費讓更多人分享

近期在添馬公園的維港海面，不少途人發現「巨蛋」浮在海面，其實這個名為「藝術@維港2024」的大型戶外藝術裝置，將於明日（25日）至6月2日在維港兩岸舉行，展出戶外藝術裝置作品和大屏幕數碼影像，包括「teamLab：光漣」展覽和「藝術有理」，前者今次在港展出更有別於其他地方需要收費。康樂及文化事務署副署長（文化）譚美兒今日（24日）主持開幕禮時指出，展覽作為公眾藝術，希望免費開放與更多市民、旅客分享，她樂見市民踴躍參與，首日參觀預約在兩小時內已派出幾萬張票。



+ 3

是次第二屆「藝術@維港」由五個藝術項目組成，在添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）分別設有「teamLab：光漣」展覽和「藝術有理」，所有展覽均免費入場。

teamLab 擅以炫目光效創造絢爛無垠的奇想空間，將自然景觀與數碼技術結合，為觀者帶來共創的感官盛宴。展覽貫徹其創作的核心—「沒有邊界」及「連續性」，展出《持續站立的生命》由數百個色彩繽紛的發光 ovoid（蛋狀物）隨着與觀眾互動而變換顏色和音效。第二件作品《呼應之樹》由園內有數十棵樹木的光芒與ovoid 呼應，不斷變換光色與音調。

+ 7

ovoid（蛋狀物）可以在任何地方持續站立，當被人推倒、被風吹倒或被海浪拍倒時，會一邊迅速恢復站立，一邊改變光的色彩並且發出此色彩特有的音色。光芒也會傳播給周圍的 ovoid 和樹木，被傳播的光會使之發出音色，呼應並擴散開來。

當光芒從樹木的深處延展過來時，就表示另一方或有人存在、或有風吹來、或有海浪拍來，以期讓觀者比平常更意識到相同空間內他人和環境的存在，而當風平浪靜，也沒有人觸碰時，ovoid 會開始慢慢地忽明忽暗。

「藝術有理」則展出兩組以光的本質和特性為主題的互動藝術裝置，分別是由本地藝術團隊 LAAB Architects 創作的《維港盃》和藝術家郭達麟的《薛丁格床》，透過融合科學與藝術、充滿玩味和創意的藝術裝置，激發觀眾探索作品科學主題的好奇心。

「teamLab：光漣」部分位置（即添馬公園草地部分）於指定時間設特別參觀時段，觀眾須透過 Klook 預約系統預約及持有有效門票二維碼人場外，展覽建議參觀時間約為 30 至45分鐘。

康文署副署長譚美兒表示，展覽面對不同挑戰，包括首次將五米高的展品放置於海面上，以及進行多次抵抗強風測試，不過如遇到強烈颱風就需要收起，她又指，好開心市民好踴躍參與，明日參觀的預約在兩小時內已派出幾萬張票。

被問及為何未有如新加坡或其他地方在舉辦teamLab展覽時向市民收費，她解釋稱展覽作為公眾藝術，希望與更多人分享，吸引更多市民、旅客來參觀。

政務司司長陳國基出席傍晚的開幕典禮上並致辭指，香港堅信文化藝術的力量能夠團結各界、激發創意，並締造優質社會經濟，讓廣大民眾受惠。他續稱期待與各持分者合作，打造盛事經濟，構建香港成為更活躍、更宜居的城市。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄、立法會議員霍啟剛、信和集團非執行董事黃敏華等亦出席典禮。

另外三個展覽包括Alicja Kwade《世界的秩序（圖騰）》，於3月23日至11月在K11 MUSEA 海濱長廊展出，展現藝術家對時間、空間及科學的濃厚興趣；《流動光影》於3月24日至5月5日在

尖沙咀中心和帝國中心的信和光影藝術幕牆展示五組來自德國、法國、捷家的動態影像創作；及「梵高•樂印」於3月28日至5月31日於香港文化中心露天廣場展出巨型戶外LED藝術裝置《迴圈》。

明日（25日）晚上7時45分，添馬公園文化廣場將舉辦藝術家講座，由teamLab 成員向參觀者介紹「teamLab：光漣」展覽。入場票於講座明日下午六時半起在添馬公園文化廣場派發，名額有限，先到先得。