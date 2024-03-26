私隱公署推懶人包教慎用手機　提醒公共充電設施易被做手腳應提防

私隱專員公署昨日（25日）推出兩份「懶人包」，為用戶提供精明使用智能電話及社交媒體以保障私隱的貼士。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（26日）於港台節目解釋當中「貼士」，提醒市民宜避免使用公共充電設施，指充電設施或「畀人做手腳」，提醒市民如需使用相關設施，應先留意是否安全，及該設施是否由相應機構提供。



個人資料私隱專員鍾麗玲提及到，市民宜避免使用公共充電設施，指充電設施或「畀人做手腳」。（資料圖片/盧翊銘攝）

鍾麗玲今日（26日）於港台節目《千禧年代》表示，近期有報告指出香港有近650萬個社交媒體用戶帳號，而平均用戶每日使用社交媒體的時間約為兩小時，而用戶不經意就會發放少個人資料如聯絡資料、信用卡號碼等於社交平台，惟現時網上騙案愈來愈多，因此公署推出「懶人包」為用戶提供保障私隱的貼士。

公共充電設施或「畀人做手腳」

就懶人包中所指「避免使用公共充電設施」，鍾麗玲解釋，公共充電設施或會「畀人做手腳」，市民一般難以察覺，有機會於充電期間被不法分子竊取資料，或裝上惡意軟件，充電過後才發現「部機怪怪地」。她提醒市民使用公共充電設施時要小心，留意設施是否安全，及該設施是否由相應機構提供。

「Tag」人前要詢問對方意見 刪除不必要帖文防詐騙

她續指，懶人包中亦提醒市民提防「標註」功能，是基於目前有不少用戶都會在社交媒體上「Tag」人，皆因太想分享開心事，標註前卻未有詢問他人意見，或令被「Tag」人士可能會不開心。她建議大家在標註前應先詢問對方意見，如不想被標註時也可以在功能上關閉被標註的設定。

她又指，要不時檢視社交媒體帖文，留意到有人會在社交媒體上上傳很多貼文，並會將其永久保存，形容做法並不理想，皆因不法分子可根據用戶以前的貼文，整合資料後分析，掌握用戶有何喜好、親人，繼續作出詐騙行為，呼籲用戶如貼文不再需時應要刪除。

她提醒，用戶切勿移除智能電話的保安設定，因做法或會令手機易中毒，也提到使用Android電話的市民可安裝防毒軟件，以偵測手機是否有病毒；同時要更新手機系統，以免出現防毒漏洞。她也提醒，用戶在維修或棄置智能電話前刪除資料，如登出雲端、帳戶等，以免被其他人士取得自己的個人資料。