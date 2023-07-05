網上騙案兩年急升近9000宗　銀行累計識別2.1萬個傀儡戶口

網上騙案猖獗，保安局局長鄧炳強在回答立法會議員黃錦輝的書面質詢時指，今年頭5個月瓦解多個詐騙集團，拘捕超過1,460人，涉及2,780宗「網上購物騙案」、「釣魚騙案」、「投資騙案」、「電話騙案」等。



警方設立的「守網者」網站，加強市民對資訊安全風險、網上欺詐、不良資訊的認知。

去年騙案達27923宗 19599宗為網上騙案

警方提供數據顯示，最近3年詐騙案大幅增加，由2020年的15,553宗升至2022 的27,923宗，而網上騙案由10,716宗增至19,599宗，佔整體騙案百份比亦輕微上升至70.1%。網上購物騙案、求職騙案、投資騙案、援交騙案、網上情緣騙案等涉及網絡罪行均有上升。警方要求互聯網平台移除懷疑涉及詐騙內容的次數，亦由2020年的5,567次增至2022年的65,578次。

金管局亦有協助打擊騙案，2017年警務處成立了「反訛騙及洗黑錢情報工作組」，直至今年6月底銀行已識別超過2.1萬個傀儡戶口，並限制帳戶資金轉移。而警方「反詐騙協調中心」與銀行設有攔截付款的機制，2022年攔截超過13億元騙款。

而警方的「防騙視伏器」應用程式，至今錄得約100萬次搜索，有16.2%結果顯示有風險，當中六成確認為與騙案有關。