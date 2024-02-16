網上騙案｜民建聯葉文斌疑墮FB騙案損3萬元　心淡擬轉戰小紅書

網上騙案頻生，政界也成為目標。民建聯副秘書長、屯門東區議員葉文斌懷疑墮入Facebook網上騙案，他向《香港01》透露信用卡疑被盜用約33000元，用作支付Facebook不明廣告開支，經報警處理及連月追討後，只獲發還約27000元，惟Facebook至今沒交代涉及廣告內容和調查結果，「你攞咗啲錢去賣乜廣告呢，大佬你賣『光時』違國安嘅廣告死得㗎喎。」他直斥Facebook無保障用戶權益，計劃逐步將宣傳平台轉移至小紅書或其他內地開發平台。



葉文斌FB接「將停用」訊息 按進不明連結墮入騙局

過往經常在Facebook落廣告的葉文斌，原本希望透過廣告接觸更多市民，宣傳地區工作成果，為方便支付廣告費，他將信用卡綁定到Facebook，不過卻墮入懷疑Facebook網上騙案。事發在去年9月27日，他收到一個帳號名為「Ad Support」的Facebook私訊，稱其帳戶「將被停用，因不符合Facebook服務條款」，訊息中建議葉文斌如果不想帳戶被永久刪除，必須按進一條連結「請求保護帳戶」。由於發訊息一方的頭像跟名稱，看起來都與官方無異，葉文斌不虞有詐按下連結，輸入資料，結果成為「惡夢」開始。

葉文斌憶述去年9月27日晚上11時許開始，收到信用卡公司通知被Facebook扣錢，懷疑墮入網上騙案。（葉文斌Facebook相片）

信用卡有大額不明廣告開支 疑被盜用簽帳逾3萬元

葉文斌憶述當天晚上11時許開始，手機收到信用卡公司短訊通知被Facebook扣錢，時常落廣告的他不以為意，「因為例如我打算落幾千蚊廣告，佢會幾百蚊、幾百蚊咁扣數，本身都係咁扣，一路賣到第二日凌晨5點，我嗰朝6點鐘醒，咦點解咁多大額廣告嘅，7千5百蚊、7千5百蚊、7千5百蚊連續三劑」，當刻懷疑自己Facebook帳戶被入侵盜用信用卡，於是翻查Facebook「廣告管理員」，發現有一項大額不明廣告開支不屬於他，涉及大約33000元，他隨即取消信用卡。由於該月正值民建聯領導層換屆，加上他認為當時中美關係不佳，葉文斌懷疑事件涉及政治原因，於是到青山警署報警，前後錄口供10多個小時，信用卡所屬銀行亦參與調查，經連月追討後，終獲發還約27000元。

葉文斌：你賣「光時」廣告死得㗎喎 無奈FB沒交代

葉文斌其後去信Facebook要求調查事件，亦配合提供資料，不過至今沒交代調查進度和結果，「嚇親囉，民建聯換屆敏感時期搞啲咁嘅嘢，第二，你攞咗啲錢去賣廣告，賣乜廣告呢，大佬你賣『光時』違國安嘅廣告死得㗎喎，究竟佢賣咗啲咩呢？無人知。」他認為Facebook會有後台數據了解入侵者資料、涉及廣告內容，惟引述Facebook指調查需時，最終也沒有交代，事隔數個月後更稱若果沒資料補充便停止調查。他大感憤怒和無奈，「大佬我都係公眾人物嚟，你走去賣國安有關，我覺得對我聲譽有影響，見過鬼怕黑，如果係色情廣告我都死」，經歷懷疑騙案之後，他沒再在Facebook綁定信用卡，同時競選區議會時，亦沒有用自己帳戶落廣告，民建聯仍然有在Facebook落廣告。

倡銀行致電持卡人確認開支 計劃轉移宣傳平台至小紅書

葉文斌建議，銀行日後發現有可疑大額交易，應該致電持卡人確認開支來源，而非只透露短訊告知，否則未能有效防止網上騙案，「我作為騙案苦主，因為呢單嘢我更加大力幫手去推廣電騙其實好容易會中，你諗下大學畢業都會中，公眾人物都中，你真係好易會中。」今次事件後，他計劃逐步淡出Facebook，將宣傳平台轉移至「小紅書」或微訊「朋友圈」等。