西九現金流料明年中「清袋」　馮程淑儀冀政府今年中決定處理方法

西九文化區管理局面對營運赤字，現金儲備預料最快明年年中「清袋」。西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀今日（26日）於「香港國際文化高峰論壇2024」閉幕後見記者，她指文化區財政狀況嚴峻，惟未有中斷與海外博物館洽商合作。



她又指，去年已向政府提交包括容許出售部分住宅項目業權等建議，港府已委任獨立顧問撰寫財政報告，會持樂觀態度面對，期望政府可在今年年中前，決定西九財政問題的處理方法。



西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀今日（26日）表示，文化區財政狀況嚴峻，期望港府可在今年年中前，決定好西九財政問題的處理方法。（資料圖片／余俊亮攝）

不會終止與外地博物館商討合作

馮程淑儀昨日於論壇提到，政府過去注資的216億現時已接近花光。她今日再回應指，西九財政狀况嚴峻，但管理局未有因此終止與外地博物館合作，仍然按現有計劃推展，因為合作展覽一般需時約18個月，所以不會為此終止商討。不過，她表示，「如果係無咗呢啲資金嘅時候，當然我哋會有一個好大嘅問題。」

▼西九文化區▼



+ 5

博物館調整收費今年7月前決定

馮程淑儀又提到，早前政府已委任獨立顧問提交財政報告，認為政府處理需時，會持樂觀及信心，等待政府年中前決定西九財政問題處理方式。

被問到會否考慮提高西九設施票價及場地租金，馮程淑儀就指，一直摸索市場的接受能力，同時文化區有公共使命，推動更多人參觀展覽，需要就此取得平衡。她表示，每年會恆常檢討票價，有考慮營運成本及市民的接受能力，博物館調整收費會在今年7月前決定。