大家樂食肆晚市生意回復至疫前九成　集團稱因港人習慣回家煮飯

大家樂集團今日（26日）舉行傳媒午宴，行政總裁(香港)梁可婷表示，現時大家樂集團各食肆的早餐及午市生意，已回復至疫前水平，但晚市只回復至疫前九成，她指，是因為港人生活習慣已改變，更傾向於晚上回家食。



梁可婷表示，現時大家樂集團各食肆早餐及午市生意，已回復至疫前水平，但晚市只回復至疫前九成。梁可婷認為，現時港人更傾向於晚上回家食或叫外賣。她指，已於不同餐廳推出餐飲，例如是上海姥姥推出素食餐，以吸引不同種類的食客。

對於即將實施的垃圾徵費，活力午餐總經理林志偉表示，現時活力午餐每日提供約8至10萬個餐予學生，他預計未來處理每個餐的成本升一元，短期內不會考慮加價。他指，現時最理想的做法，是希望學生在用餐後把廚餘倒至另一個袋，再由活力午餐交至廚餘處理公司。

大家樂集團首席執行官羅德承將於4月1日退任，由現任行政總裁（香港）梁可婷接任。