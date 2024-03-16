麻疹全球蔓延　專家指病毒已在港存在　籲高危人士日本賞櫻要小心

全球多個地方出現麻疹爆發，而近日更蔓延至日本。至於香港方面，今年暫有3宗麻疹確診個案，當中2宗沒有外遊紀錄，香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今（16日）表示，香港目前仍算「守得住」，惟麻疹病毒有在本港存在，呼籲未完成接種兩劑麻疹針的市民，要盡快補打疫苗。



他又提醒，知道有不少港人近日赴日本賞櫻，提醒高危群組要小心，應先翻查接種紀錄，並避免前往疫區。



麻疹：受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3週。（深圳市衞生健康委員會）

香港今年暫有3宗麻疹確診個案，當中2宗沒有外遊紀錄，關日華今出席電台節目時表示，雖然香港麻疹疫苗接種率高達95%以上，但由於仍有不少人為境外來港的人士如留學生和家傭等，在當地或未有接種麻疹，加上未滿一歲的幼童亦未夠期打齊兩針，故均為高危群組可能感染麻疹。

專家：香港目前「守得住」

不過，他表示，香港目前情況仍算「守得住」，惟由於有個案無外遊仍感染，反映麻疹病毒已在本港存在，呼籲未完成接種兩劑麻疹針的市民，要盡快補打疫苗。

染麻疹可影響視力 或永久傷殘

他又提醒，有不少港人近日赴日本賞櫻，提醒高危群組要小心，應先翻查接種紀錄，並避免前往疫區。他補充，麻疹屬黏膜病毒，受感染的小童會有眼紅、口腔疼痛及肺炎等症狀，嚴重可能會影響視力，或者引致腦部感染，甚至永久傷殘，呼籲市民不要忽視。