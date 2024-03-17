麻疹｜14個月女嬰疑遊泰國感染　同住姊姊本月初現麻疹病徵

衞生防護中心今日（17日）表示，正調查兩宗麻疹個案，病人為一名過往健康良好的14個月大女嬰及其同住姊姊，兩人本月分別到香港港安醫院—荃灣急症門診中心、及明愛醫院求醫。



衞生防護中心相信兩宗個案有流行病學關聯，並指兩名病人及家人於潛伏期內的2月7日至13日曾到訪泰國，中心正調查個案感染源頭，並正就個案在傳染期內曾到訪的地點，啓動接觸者追蹤，為接觸者提供合適健康和醫學監察建議。



衞生防護中心今日（17日）表示，正調查兩宗麻疹個案，病人為一名過往健康良好的14個月大女嬰及其同住姊姊。（資料圖片）

衞生防護中心啓動接觸者追蹤

衞生防護中心指，正調查兩宗麻疹個案。首宗個案涉及一名過往健康良好的14個月大女嬰。病人因發燒、流鼻水及出疹，於3月13日到香港港安醫院—荃灣急症門診中心求醫，並入院接受治療。女嬰情況一直穩定，並於3月15日出院，其血液樣本其後證實對麻疹病毒核酸檢測及抗體呈陽性反應。

衞生防護中心接獲通報後，展開流行病學調查。據病人家人提供的資料，女嬰的同住姊姊於3月1日起亦陸續出現麻疹相關病徵，並曾於3月3日至5日入住明愛醫院。中心相信有關個案與首宗個案有流行病學關聯。

中心指，兩名病人及家人於潛伏期內的2月7日至13日曾到訪泰國，正調查個案感染源頭，並同時就個案在傳染期內曾到訪的地點啓動接觸者追蹤，為接觸者提供合適健康和醫學監察建議。

市民外遊時要留意，全球的麻疹個案在2023年有所上升。（資料圖片／歐嘉樂攝）

菲律賓及馬來西亞出現持續傳播 促家長帶子女接種疫苗

衞生署發言人表示，全球多個國家正受麻疹再度爆發的影響，據世界衞生組織數據顯示，全球的麻疹個案在2023年有所上升，共呈報超過30萬宗個案，較2022年增加約八成；西太平洋區在2023年則錄得約5,000宗個案，較2022年增加超過2.5倍，當中菲律賓及馬來西亞出現持續傳播。鑑於麻疹疫情持續上升，世衞已呼籲家長盡快帶子女接種疫苗，以防止疫情蔓延。

發言人也重申，接種麻疹疫苗為預防麻疹的最有效方法，兒童延遲接種疫苗會減低預防麻疹的保護力，家長應按時為子女安排免疫接種，以得到全面和適時的保護。

市民如計劃前往出現麻疹爆發或高發病率的地方，則應先檢視其疫苗接種紀錄及過往醫療紀錄，任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應於出發前至少兩星期就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。