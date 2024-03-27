食環署用熱能探測攝錄機查鼠　專家：更準確穩定　不受環境影響

食環署昨日（26日）公布五區在今年上半年「無鼠百分比」，有關的鼠患調查是採用用熱能探測攝錄機及AI技術。香港殺蟲業協會會長蔡炳然接受（26日）港台節目訪問時表示，認同以熱能探測攝錄機做鼠患調查是更準確穩定，且不受天氣及環境影響，惟技術只能「減少鼠量」，認為「環境防治」才可以治本。



立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席楊永杰也建議，可再提高攝錄機的準確度，並考慮擴大覆蓋範圍。



食環署會在今年起用熱能探測攝錄機及AI技術，以更有效地調查老鼠活動。（資料圖片／余俊亮攝）

熱能探測攝錄機不受天氣環境影響

蔡炳然今日（26日）在港台節目《千禧年代》認為，熱能探測攝錄機做做鼠患調查更準確、更穩定，且不會受天氣及環境影響，攝錄機也設保護裝置，不易讓鼠隻郁動到，而射程範圍亦是鼠隻走動位置。他指，工作人員會將攝錄機放置於有較多鼠患情況的地方，更易找出鼠患的來源位置，而擺放器械及設備可更有效捕鼠。

目前政府在約100個地點安裝熱能探測攝錄機，會連續三天，從晚上7時到翌日早上7時，每兩分鐘拍攝兩張熱能影像，被問到做法是否需改善，他表示，政府在設定做法時有作考量，非普通制定計劃，亦會有人員到相關位置視察才安裝，故認為現時擺放比例合理。

蔡炳然：環境防治才可治本

不過，他提到，器械都是減少鼠量，認為重點是在於「環境防治」，要扼殺鼠的生存機率，減量只是治標不治本。對於工作人員有何方法才可令滅鼠更有效，他指，不同場境有不同做法，需按人員技術及不同環境情況制定，沒有特別方法會更有效。

楊永杰建議攝錄機準確度可提高 擴大覆蓋範圍

政府今年起全面使用熱能探測攝錄機，配以人工智能技術做鼠隻活動調查，取代原本蕃薯作誘餌的傳統，楊永杰表示歡迎，當中以紅外線探測老鼠的位置，更易採取措施跟進鼠患問題。

他又認為，攝錄機的準確度可再提高，因現時一張相片未能計算到相中的老鼠數量，可考慮改善攝錄機的方程式，以顯示相中的老鼠數目；同時可擴大攝錄機覆蓋範圍，將攝錄機擺放至更多位置，以有效反映鼠患分佈情況。

環境衞生法例公眾諮詢有反對聲 將維持原先罰則

另外，環境及生態局全面檢視現行環境衞生法例的權限和罰則，並開展為期兩個月的公眾諮詢，合共收到約1,740份書面意見，當中有部分建議相對多人反對，例如其中「賦權食環署以攝錄機影像/影片執法」；根據攝錄機影片，向涉阻街的店鋪發出定額罰款通知書或作出檢控。楊永杰回應指，局方明白要平衡阻街及營商環境，公儅對科技執法的疑慮，但仍見大多數人支持新的建議措施。他指，留意到大多數人反對提高罰則，所以先維持原先罰則。

另一項建議「縮短移除物品的時限至不少於 30 分鐘」，楊永杰指，食環署執法合理，如見正在落貨搬貨則不會票控；若是有長擺情況，設定30分鐘的時限，對防阻街的執法較為有效。而「延長進入涉事單位調查的時間至下午 10 時」，包括處理樓宇滲水、冷氣機滴水和「垃圾屋」等問題的建議，他就指，延長至10時處理更為靈活，也相信部門同事不會選市民休息時間做調查。