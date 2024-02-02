食環署過去一年捕63300隻活鼠較前年增四成　消除約六成鼠患黑點

鼠患問題詬病多年，食環署公布去年共捕獲約63,300隻活鼠，較2022年捕獲約45,400隻增加約四成。如計及活鼠及死鼠數字，食環署去年則共檢獲約97,800隻老鼠，同樣較2022年檢獲約77,200隻多，增幅約三成。



另外，食環署已在2023年共消除了約六成的鼠患主要黑點（共70個），達到去年《施政報告》訂下的績效指標（KPI）。



政府跨部門防治蟲鼠督導委員會今日召開第十七次會議，聽取環境保護署處理廚餘工作的最新進展。會上食環署代表匯報過去一年的滅鼠工作，當中提到在去年食環署共捕獲約63,300隻活鼠，較2022年捕獲約45,400隻，增加約四成。

如計及活鼠及死鼠數字，食環署去年則共檢獲約97,800隻老鼠，同樣較2022年檢獲約77,200隻多，增幅約三成。

食環署已在2023年共消除了約六成的鼠患主要黑點（共70個），達到去年《施政報告》訂下的績效指標。最後一次鼠患參考指數調查已於2023年下半年完成。其間，鼠患參考指數為百分之三點五，較上半年的百分之四有所改善，反映本港公眾地方的鼠患情況於調查期間並不普遍。

今年起以「鼠隻活動調查」取代鼠患參考指數

另外，為更精準反映鼠患情況，食環署由今年1月起，會在全港19個食環署分區進行新的「鼠隻活動調查」，以取代沿用的鼠患參考指數調查。在每個分區，食環署會參考投訴數據、捕獲鼠隻數目及地區人士意見等，在約100個監察地點設置熱能探測攝錄機，連續三天於晚上7時至翌晨7時，以每兩分鐘間隔攝取熱成圖像，並運用人工智能技術分析出現鼠隻的圖像。

食環署會按每區所有監測地點沒有鼠隻出現的熱成圖像數目佔所攝取的熱成圖像總數，計算出該區的「無鼠百分比」。食環署會參考分區無鼠百分比，策劃防鼠治鼠工作，並針對黑點地方部署更有效的滅鼠行動。