鼠患｜質疑傳統誘餌普查方法　楊永杰：咁多嘢食老鼠點會食蕃薯？

政府今日（6日）公布新的鼠患參考指數，採用熱能探測攝錄機配合人工智能技術監察鼠蹤，取代傳統以誘餌普查方法。「A4聯盟」立法會議員楊永杰促政府盡快應用在全港18區，並表示一直質疑食環署用老鼠咬囓蕃薯誘餌的調查方法，反問現今社會物資非常豐富，「周遭太多好野食，老鼠點會食蕃薯呢？」



政府公布新的鼠患參考指數。（資料圖片）

楊永杰質疑舊有的鼠患調查方式偏離事實真相

楊永杰表示，今次採用的監測手段上月已在中西區、灣仔及東區試行，促盡快應用在18區，應增加熱能探測攝錄機的數量，及頻密地加大掃描的範圍。不過，他亦表示過去一直質疑食環署用老鼠咬囓蕃薯誘餌的調查方法，認為即使有老鼠存在，但老鼠不咬蕃薯，令到鼠患參考指數的結果偏離事實的真相。

此外，他又稱九龍城區議會兩年前率先從歐洲引入酒精捕鼠器，捕鼠成效不俗後獲食環署探納，建議擴大應用至全港公共街市和公共屋邨，楊期望署方進一步改善本港鼠患問題。