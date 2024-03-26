食環署公布5分區「無鼠百分比」出爐　港島一區比率低於深水埗

食環署今日（26日）公布，完成五個分區在今年上半年的鼠隻活動調查，其中東區的「無鼠百分比」最高，為96%；而灣仔區則為最低，僅有約87%，比深水埗低3個百分點。



署方介紹今年起用熱能探測攝錄機及AI技術以更有效地調查老鼠活動，並呼籲市民應持續保持環境衞生，消除老鼠在「食」、「住」、「行」的基本生存條件，



東區無鼠百分比最高 灣仔區最低

食環署今日（26日）公布，完成五個分區在今年上半年的鼠隻活動調查，「無鼠百分比」以東區為最高（96%），其次為中西區（95.3%）、旺角區（94%）、深水埗區（90.3%），而灣仔區則為最低（87.1%）。食環署表示，會因應調查數據，就鼠患較活躍的地點，採取放置殺鼠劑及捕鼠器、填補鼠洞等措施。

籲斷絕老鼠食住行生存條件

署方表示，今年上半年其他分區的鼠隻活動調查仍在進行中，食環署經整理及分析數據後，會陸續在今年第二季及第三季公布結果。署方又呼籲，市民應持續保持環境衞生，並消除老鼠在「食」、「住」、「行」三方面的基本生存條件，即斷絕老鼠食物來源、清除老鼠藏匿點及堵塞老鼠通道。

圖示食環署在監察地點設置的熱能探測攝錄機攝取發現鼠隻的熱成圖像。（政府新聞處提供）

今年起用熱能探測攝錄機及AI技術調查提高精準度

署方又介紹，由今年起全面使用熱能探測攝錄機配以人工智能技術進行鼠隻活動調查，相比以蕃薯作誘餌的傳統調查方法，新技術的靈敏度及精準度較高，調查覆蓋的範圍較廣，而受環境因素影響的風險亦較低，因此更能有效反映分區的鼠患分布情況及嚴重程度。

署方續指，調查期間會考慮多項因素，包括投訴數據、捕獲活鼠及死鼠的數目、巡查結果等，在每個分區選定約300個可能存在鼠患問題的地點作抽樣基礎，及選出約100個地點安裝熱能探測攝錄機。而熱能探測攝錄機會連續三天，從晚上七時到翌日早上七時，每兩分鐘拍攝兩張熱能影像，再運用人工智能技術協助分析圖像中鼠隻有否出現。