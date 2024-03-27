地盤工無牌駕駛拒停車　遭警開槍擊中至永久傷患　指警疏忽索償

地盤工無牌駕私家車接載2歲女兒，期間遇上警方截查，惟地盤工拒絕停車，並踩油加速與警車追逐「攝車罅」穿插，直至被警員開槍射中右肩才停下。地盤工承認危駕、藥後駕駛等5罪，並透露該次受傷令他有永久傷患，或需終身坐輪椅，最後被判入獄3年及停牌3年，他昨（26日）入稟高等法院，民事控告警員當日開槍對他造成嚴重傷害，屬完全罔顧後果及嚴重疏忽，要求就其人身損害賠償，但未列名金額。



原告是孔俊傑（Hung Chun Kit），被告則是警務處處長，由律政司司長代行。

車cam片拍得事發情況。(詳看下圖)

+ 6

要求加重損害賠償

入稟狀指，原告於2021年4月8日被警員開槍射向背部，致他受到嚴重人身傷害，投訴警員行為完全罔顧後果及嚴重疏忽，因此要求警方作出賠償，包括「一般及特定損害」、「加重損害賠償」連利息。

曾與警車追逐並3度衝紅燈

翻查資料，當日警方在沙田大埔道巡邏時，透過配備自動車牌識別系統，偵測到被告駕駛的私家車的牌照已過期，遂揚聲要求被告停車。但被告沒有理會，更踩油加速，與警車追逐「攝車罅」穿插，並曾3度衝紅燈，違規轉向、切線及逆線行駛、加速撞向前車等。

稱有永久傷患或需終身坐輪椅

警員擎槍警告司機不果，但司機仍想加速，警員最終向司機開了1槍，其右肩膞中槍後，舉手投降及被捕。警方事後發現他的駕駛執照早於2014年過期，其血液含有疑是海洛英殘餘物。當時的司機孔俊傑於2022年10月在區域法院認罪，判囚3年及停牌3年，當時庭上透露，孔事後有永久傷患，或需終身坐輪椅出入。

案件編號：HCPI 62/2024

（香港01製圖）

案發當日肇事私家車危險駕駛並波及多部汽車。(詳看下圖)