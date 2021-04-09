沙田開槍｜私家車遇查狂飆8公里　警開槍截停　中槍司機仍命危

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-09 11:03

沙田警員開槍案，至今（9日）早10時許，中槍的45歲姓孔男子情況仍危殆。 事發於昨日早上，一輛銀色本田私家車於吐露港公路被警方透過自動車牌識別系統，揭發行車證過期，惟本田拒絕截查，警方於是展開追截，雙方高速狂飆逾8公里至沙田威爾斯親王醫院對開時，本田欲撞開路面其他車逃去不果，追截的交通警長向司機右肩開槍。孔姓司機涉及危險駕駛等6宗罪被捕。

▼▼車CAM拍攝開槍案經過▼▼

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昨日上午9時53分，新界南交通隊在吐露港公路近馬料水往沙田方向，以自動車牌識別系統偵測到一輛銀色本田私家車，行車證過期。交通警上車追截，但司機加速離開，與警員展開追截。本田由吐露港公路起狂飆，途中多次衝燈，甚至逆線行駛，撞及多架車輛，最終於威爾斯親王醫院對開被截停，交通警開槍將司機制服，當時車上載有一名女子及一名手抱女嬰。

警方拘捕車上男女，二人為情侶關係，均有案底，2歲女嬰是他們的女兒。男被捕人45歲姓孔有黑社會背景，報稱任職地盤散工，涉嫌危險駕駛、狂亂駕駛、行車證過期、行車時無有效執照，沒有第三者保險而使用車輛，以及藏工具可作非法用途6宗罪被捕。其37歲報稱任職侍應的黃姓女友，則同涉藏工具可作非法用途被捕。