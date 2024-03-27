黎智英案｜群組討論如何回應國安法　李宇軒指制裁可行且威力最大

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第53天，李宇軒今（27日）繼續作供，他承認2020年6月協助英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），成立一個名為對華政策跨國議會聯盟（IPAC）的組織。後來又成立了一個TG群組，組內有重光團隊的成員及裴，他們曾就國安法的推出應作何種回應作討論，李有提到他認為以國際壓力迫北京放棄立法可能性低，他又提出《馬格尼茨基制裁法案》，指這法案提到會從個人層面或國家經濟層面作出制裁，李認為這方案可行且威力最大。



「十二潛逃港人」之一的李宇軒又稱，他得知國安法將會立法後，曾和陳梓華討論是否要離開香港，當時「重光團隊」成員Shirely Ho建議他到美國一人權組織工作，惟他與陳討論後未有答應，又稱他當時較傾向替在英的裴倫德工作。



李宇軒承認曾與英國保守黨的人成立關注對華政策的誇國聯盟。(資料圖片)

有幫忙製作網頁及聯絡日議員

李宇軒作供時稱，他有份協助英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），成立一個名為「對華政策跨國議會聯盟」的組織，這聯盟是一個集合了多國關心中國議題國會議員的聯盟，討論可作出的回應，議題涵蓋中國的貿易關係、國安法實施和引導條例等。該聯盟於2020年6月成立前，李稱他當時以義工名義，協助裴倫德參與籌備工作，包括製作網頁等。裴倫德亦著李聯絡日本的國會議員，問他們會否加入，李因此聯絡時任日本眾議院議員山尾志櫻里。

裴倫德曾提及與Jimmy L聯絡

庭上展示李宇軒和裴倫德之間的訊息對話，李問到傳媒方面是否需要香港方面的協助，裴倫德回覆稱需要，並稱他正向「Jimmy L」簡述，之後會把新聞稿給李。李確認「Jimmy L」即是黎智英，又指若裴倫德需要協助，便會由與傳媒有聯繫的重光團隊成員再作跟進。

英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）。(影片截圖)

大部份成員均是團隊有意聯絡的政要

李稱他一直這組織的事保密，至該聯盟成立後才告知陳梓華，李和陳討論後，認為重光團隊當時已在不同國家進行國際遊說，大部份他們有意聯絡的政要，均是該聯盟的成員，若李能在聯盟擴展聯繫，對他們的國際遊說應更有效，故認為李應繼續協助聯盟，又指陳曾說類似「good job (做得好)，加油」的話。

擔心李以個人身份加入太高調

李當時有和陳梓華、重光團隊成員與裴倫德討論李加入聯盟，但有人擔心這會太高調，或會遭外界認為「香港人嚟搶咪」、「搶光環」。當時亦有建議由重光團隊加入中央秘書處，又擔心招致不必要的風險，裴倫德亦指有成員不想重光團隊加入，避免打破聯盟的「無黨派」立場，但最終仍決定以重光團隊加入聯盟的中央秘書處。

李與陳曾討論是否離港

李宇軒亦提到當有消息指《國安法》將立法後，他曾經和陳梓華討論留港或離開，他亦有和重光團隊成員的天體物理學家Shirley Ho討論，Ho提議李到「中國人權」， 跟隨該組織的執行董事譚競嫦工作。惟若到「中國人權」工作，李需工作兩年。李認為對方的提議是想調他到美國，但他認為這非善用時間的方法。他後來和陳討論後，傾向不到該組織工作，改為繼續協助重光團隊。李續指若要到外國，當時傾向替在英的裴倫德工作。

成立群組討論就國安法所作的聲明

李又提到2020年6月21日成立了一個名為「SWHK IPAC」的Telegram群組，成員包括「重光團隊」成員Shirley Ho、「濫炒巴」劉祖廸、陳梓華和裴倫德等人。期間，群組成員討論聯盟就將生效的《國安法》發表聲明。李指當時可能出現兩種情況，第一種是施加國際壓力，令北京放棄立法，第二個是讓國安法通過後作負面報導，令香港和國際社會更敵視中國。

李認為推動制裁法案最有效

李稱他評估後，認為北京放棄立法的可能低性。李又稱可推動《馬格尼茨基制裁法案（Magnitsky Sanctions）》，並認為這方法最為有效。他解釋，《馬》這法案內提及制裁針對和《國安法》相關的個人和組織，且如果有足夠的國會議員在議會提出，並非無可能推動，時任日本眾議員山尾志櫻里亦有提出這法案。

曾提議驅逐中國留學生

李又提過可取消香港在國際間的特殊地位，或把在外國讀書的中國學生驅逐出境。同時，他認為香港獨立不可行。李在庭上說，當時作這些提議只是提出各種想法讓群組成員討論，承認說法屬「不成熟」。

此外，群組也曾討論到「救生艇計劃」不可行，因它等同「承認失敗」，李亦表示同意認為若推動這計劃，等於放棄這個城市。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022