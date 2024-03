黎智英案｜李宇軒曾把制裁名單交在美的朱牧民　讓朱決定是否跟進

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案,審訊今(21日)踏入第50天,李宇軒下午繼續作供,並提到他在2019年12月曾赴美與4名共和黨國會議員會面,他稱該次會面由「香港民主委員會」創辦人朱牧民安排,他在會面時有講述香港示威及提及一些「受害者」,朱有提他們不要提出特定要求。李稱他提及有關資料,是想讓議員們能更有力在其國會內推動多個關於香港的法案,令違反人權的人承擔責任。李稱他在會面後收到重光團隊成員傳來的訊息,當中包括一份負有制裁名單的文件,名單上包括時任特首林鄭月娥。李之後把文件轉發予朱,讓朱自行決定是否在美國再作跟進。



李宇軒稱他在美國與國會議員會面是由朱牧民安排和聯絡。(朱牧民Facebook圖片)

會面由朱牧民安排及聯絡

李宇軒稱他於2019年12月曾到美國國會山莊,並與4名共和黨的議員,包括Rick Scott、Todd Young、Ted Cruz和Marsha Blackburn會面,他指該次會面由「香港民主委員會」成員朱牧民,(佔中發起人之一朱耀明牧師的兒子)負責聯絡。除了李外、其他有份會見的人包括:Veby、Sonia和Diana,日期約為該月的11或12日。

讓美議員有理據推動涉及香港的法案

李稱他們當時有向該些議員講及本港示威,及相關事件廣義上的受害人,令議員能更有理據去推動數個和香港有關的法案。他不肯定當時《香港人權與民主法案》是否已通過,若已通過,則協助議員通過其他法案。

李宇軒等人曾會面的4名美國國會議員。(詳看下圖)

想令違反人權的人承擔責任

控方問其他法案是否和《香港人權與民主法案》相似,李指其他法案是「廣義上支持香港的法案」。控方續問,為何要通過該些法案,李反問:「你要我講sanction(制裁)?」及後指是要令違反香港人權的人,承擔責任。

朱著李等人不要提出特定要求

他續指,朱牧民事前提李等人會面時不需講太多細節,提數個受害人的故事便可。朱亦指,李等人和議員在會面時不要提出特定要求。會議後,朱牧民會和該些議員的職員再作跟進。

李字軒指他收到的制裁名單上,包括有時任特首林鄭月娥。(資料圖片)

會面後收到團隊傳來的制裁名單

與議員會面後,李收到重光團隊成員「momomo」的訊息,並附有文件一份名為:「Profiles of Perpetrator of Human Rights and Democracy Abuse 」,李把文件轉發予朱牧民。控方展示該份文件,首頁有重光團隊和香港大專各界國際事務代表團的標誌,內容為制裁名單,並分為4級:

1.緃容違反人權行為和下達指示的官員,包括前特首林鄭月娥,

2.煽動該些行為的官員或政客, 包括警員和行政會議成員,

3.協助和唆使該使行為的人,包括港鐵高層,

4.促進該些行為的組織。

後由朱決定是否再跟進

李稱他沒有參與製作這份文件,但曾在Telegram群組討論此事,包括部份重光團隊的群組。他不知何人製作這文件。他之後把文件轉發給朱牧民,讓朱決定是否交予該些議員的職員,再作進一步跟進。李在訊息中要求朱,除非得到李一方的人同意,否則不要把文件傳送予其他人。

4名被告:黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司,被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號:HCCC 51/2022