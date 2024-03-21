黎智英案｜李宇軒曾憂不夠經費辦監選團 Mark Simon曾墊支50萬
壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（21日）踏入第50天，「12港人」李宇軒續作供。他先繼續講及與美國參議員Rick Scott見面前，與陳梓華及黎的助手Mark Simon的討論，期間Mark提及該參議員有意競逐美國總統。
李亦提同他們的組織在2019年11月有安排外國政客的監票團，邀請的人包括英國上議院議員阿爾頓勳爵（Lord Alton）。李指阿爾頓勳爵在港時他有份接待，他亦曾和李柱銘、陳方安生及勳爵開會，會上他們3人均有向阿爾頓勳爵提及香港的情況，勳爵回應稱他會以其議員的身份，在英國喚起對香港民主情況惡化的關注。此外，他們辦監選團時曾擔心經費不足，Mark Simon曾墊支50萬給他們。
從眾籌登報轉型做國際遊說
李宇軒續講及，2019年9月29日在港和美國參議員Rick Scott見面。他解釋，該時期和陳梓華討論，把李宇軒由負責登報，慢慢轉型至向國際社會遊說，爭取香港民主自由，因此亦安排他和Rick Scott見面。
Mark訊息指勿提及墊支及眾籌的人
控方庭上展示李宇軒、陳梓華和Mark Simon之間在會見Rick Scott前的訊息，其中Mark Simon提到Rick Scott或競選美國總統，陳稱：「Brother ,Mark said do not mention about backer and JD team」。李庭上指，「backer」是指曾墊支的人，「JD team」是指眾籌團隊，全句的意思是，陳指Mark Simon提出，李宇軒，會見Rick Scott時，不要提及這些人。
陳暗示可與李助Rick Scott競選
李進一步解釋，Rick Scott或會競選美國總統，「有啲regulation 唔俾做」，因此不要向他提及眾籌時關財政上的工作。此外，陳在另一訊息暗示，兩人可協助Rick Scott競選總統。
控方其後展示，「重光團隊」網頁的監選團報告，內容提及多名外國代表到港，監察2019年11月舉行的區議會選舉。
李邀多國代表來港監察選舉
李透露， 「攬炒巴」 劉祖迪等向他表示，英國上議院議員阿爾頓勳爵（Lord Alton）有意來港監察香港選舉，李最終成為主要「搞手」之一。期間，李和陳梓華討論此事，陳同意協助以擴展人脈。當時除了阿爾頓勳爵外，亦邀請多國代表來港監選。
擔心外國代表會被拒入境
控方展示來港監選的英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）和李之間的訊息，提及裴倫德將會刪除訊息對話。李解釋監選團的「搞手」認為，以2019年11月的政治環境，香港政府不歡迎外國人來港監選，擔心外國代表入境時被發現有監選的訊息，令他們被列為不受歡迎人士，怕會被拒入境，李遂著外國代表先刪去該些訊息。他們亦擬定後備方案，若他們被列作不受歡迎人士，將會告知其相關國家的領事和傳媒。
有向英代表提及香港民主情況惡化
李續透露，監選時把外國代表分為多組，阿爾頓勳爵便屬李宇軒的一組。他指，監選最後一天或翌日早上，阿爾頓勳爵和裴倫德在W hotel一房間，和李柱銘、陳方安生舉行會議，李宇軒則以監選團代表的身份出席。
期間，李宇軒、李柱銘和陳方安生講及香港的民主狀況，阿爾頓勳爵和裴倫德回應會在英國方面，喚起對香港民主情況惡化的關注。李指，雖然阿爾頓勳爵不代表英國政府，但以其議員身份，在其能力範圍內喚起關注，而裴倫德則會提供協助。
Mark曾墊支50萬助辦監選團
李亦補充，曾向陳表示或不夠資金舉辦監選團，Mark Simon其後轉帳50萬元作墊支之用。而監選團的開支，一部份外國代表自費，一部份是由眾籌所得支付，涉款約數10萬港元。
4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。
案件編號：HCCC 51/2022