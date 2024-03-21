黎智英案｜獲安排與美官員見面　李宇軒稱想喚起關注望美國做啲嘢

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊踏入第49天，「12港人」李宇軒今午(20日）提到他曾在港接待一名來港看示威情況的英國國會議員，該次洗費由眾籌所得的款項支付，他又透露曾成立「香港故事」原意是用來收集眾籌，後來因為太多問題要處理，最後沒有再使用。



此外，李又稱他原本不知Mark是誰，只知其然他是陳梓華的人，後來從報章才知他是黎智英的得力助手。陳後來稱有美參議員來港，或可安排見面，並因而開設了群組，李指他因在國際線「做咗嘢」，獲排與參議員見面。李後來在半山一次會面中見到該參議員及美領事職員，李稱該次會面是想喚起對方對香港民主自由的關注，希望美國能「做啲嘢」。他亦在該次會面上首次與Mark Simon見面，但他與Mark並無交談，只是印象他「肥肥哋」。



李宇軒作供時提到香港故事的來由。（資料圖片）

曾用眾籌款項支付英國議員的行程洗費

李宇軒下午作供時稱，「攬炒巴」 劉祖迪曾透過Telegram告知他們，英國國會議員Bob Seely「想嚟香港睇示威」，想香港方面找人接待他，最後由李宇軒和李宗澤等，在2019年8月31日在銅鑼灣一間酒樓與Bob用膳，並向他講及香港的自由民主狀況，該議員其後前往示威的現場。Bob Seely行程的洗費，不足數萬港元，因其行程和英國有關，故從第二次眾籌所得的款項中支付。李又指李宗澤非重光團隊或「G攬」活動的成員，但他其後在監選團活動中有再與李宗澤共事。

成立香港故事原想用以收取眾籌

控方繼而問及香港故事，並展示該公司商業登記文件，顯示它在2019月9月成立，李宇軒是公司的股東和董事。李稱曾和陳梓華討論是否需成立一個非個人的機構，以收取眾籌款項。他們在2019年8、9月到聯合國人權事務高級專員辦事處(OHCHR)，便使用香港故事的卡片。

曾到日內瓦會見聯合國的職員

李又提到一名在聯合國組織工作的群組成員「sheep」，指「sheep」曾向他們透露聯合國的人權事務辦事處曾於2019年8月發出關於香港民主自由狀況的聲明，「sheep」形容情況不尋常。李宇軒其後，前往日內瓦，並會見Sébastien Gillioz。

要解決問題多終無再使用香港故事

但李指他成立香港故事時，發現要解決很多問題，最終未再使用該公司。他於2019年年底到美國會見Todd Young、Ted Cruz等人時，也沒有再使用香港故事的卡片，而是用「重光團隊」的卡片。

成立群組Coffee on Sunday

控方續問李和Mark Simon之間的聯絡，並展示由陳梓華設立的WhatsApp群組「Coffee on Sunday」，該群組於2019年9月29日開設，成員包括李宇軒、陳梓華和Mark Simon。李指陳曾在Telegram稱，參議員Rick Scott來港，問李是否同意和該議員見面。李同意該安排後，陳便成立了這個群組。李當時知道Mark Simon是陳方的人，但不知他和黎智英有關。李稱他後來透過報紙才知Mark Simon是黎智英的得力助手(right-hand man)。

李宇軒稱在Mark Simon的安排下曾在港見過美國參議員斯科特（Rick Scott）。（Getty Images）

國際線做過嘢獲安排見參議員

陳後來又稱會加入一名叫「cath」的人。李指「cath」是陳方的人，屬「前線」，會到示威現場，李則屬「後線」，負責處理眾籌等。

Mark Simon於9月29日群組稱Rick Scott在港，問他們同日下午是否有空。李稱因他曾舉辦登報活動，於國際線「做過嘢」，因此他們想李與Rick Scott見面。

希望喚起美國關注及做啲嘢

李稱他同日和Rick Scott、其助手和美國領事職員Alan Brinker在半山某地方見面，「cath」和Mark Simon亦在場。「cath」向該議員講及香港的示威場面，李則介紹眾籌活動。被問及當時會見的目的，李稱他是想喚起對方對香港自由民主的關注，希望美國「做啲野」，但未有具體想法。這亦是他第一次和Mark Simon見面，兩人沒有談話，但記得對方「肥肥哋」。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022