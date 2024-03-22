黎智英案｜陳方安生問如何達致end game　李宇軒稱未能具體答出

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（22日）踏入第51天，「12港人」李宇軒續作供，並提及他在「日本線」作國際遊說的工作。李稱他在2019年12月赴日，並曾與兩名日本議員見面，他有講及香港的情況，又向他們展示示一些催淚彈彈殼。此外，他又曾把一份由一名讀法律的成員所草擬，關於香港人權的議案，以電郵傳送給另一名關注人權問題日本議員，讓對方考慮是否採用，後來該議員來港，他有帶該議員到曾發生衝突的中大二號橋參觀。



他又提到另兩次與陳方安生見面的情況，有次陳太問他，如何能達致他們的「end game」，李稱他和陳梓華當時都未有答出一個具體的路線圖。



李宇軒(左)早前稱，他在2019年12月到美國訪問時，由在美的朱牧民(右)安排與美國國會議員Todd Young(中)會面。(Todd Young facebook圖片)

訪美人士包括示威的受害人

李宇軒今早作供時續昨日的證供，繼續講述2019年12月到美國會見4名國會議員的事，他們亦有向該些議員講及示威受害人的故事，當時同行的人包括Sonia、Veby和Diana。他指Sonia曾被人性侵犯，她以受害人身份講及遭性侵；Veby則是暴動期間被橡膠子彈擊中爆眼的印尼女記者；Diana則一名空姐，她稱當時其公司向員工施壓，著他們不要參加香港民主運動，但李不肯定她是否受聘國泰。

李宇軒指該次訪美之行，隨團的人亦包括印尼語媒體《Suara》的女記者Veby Indah，她於2019年9月29日在港島遊行中採訪，但右眼疑被警方的橡膠子彈射傷。（資料圖片）

陳方安生曾問如何逹致心中的end game

李又稱，他除在2019年11月的監選活動見過陳方安生，亦曾在另外兩個場合見過陳太。其中一次為2019年底或2020年初，他獲邀到英國領事賀恩德的官邸，當時李柱銘、陳方安生、郭榮鏗、莫乃光亦在場，各人以民主派不同年代的身份，講及對本港民主的看法。另一次在2020年初，他和陳梓華到陳方安生的辦公室，陳方安生指當時很多示威集會，問及如何達致他們心目中的「end game」(完結)，他和李都未能道出具體的路線圖。

李宇軒指陳方安生曾問他們如何能達致他們的「end game」，李稱他與陳梓華當時都未能道出具體的路線圖。(資料圖片)

帶到港日議員到中大二號橋

李之後又提到他在「日本線」進行的國際遊說，李指當時時任日本國會議員高井崇志和其妻於2020年1月來港，李有和高井見面，並有講述香港當時的示威，又帶二人到曾爆發警民衝突的中大二號橋。

讀法律成員草擬有關香港人權議案

當時的日本港人組織Telegram中，有一名修讀法律的男成員叫張亦澄，張對法律比較熟識，並草擬了一份關於香港人權的議案。李稱他有把該議案文件的連結在2020年1月7日透過電郵傳送給高井，並詢問其意見，讓高井考慮是否採用。李稱他未有看過文件內容，但相信張草擬的議案，因此傳送給高井，讓他們日後再商議。高井同日回覆李，並稱會與另一時任議員山尾志櫻里商議。李解釋，這兩名議員都關心人權議題。

李宇軒稱他訪日時曾與日本民主黨議員山尾志櫻里見面。（網上圖片）

到日遊說出示催淚彈彈殼

李又稱，他於2019年12月曾到日本，並與另兩名日本議員山添拓，和井上哲士見面，他有向二人講及香港的情況，並展示使用過的催淚彈彈殼。由於在日的港人組織知李宇軒正從事國際遊說工作，該些組織的成員當時不想以其真實身份會見議員，因此只安排李與議員見面。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022