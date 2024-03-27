警隊跨部門演習　配合「HKSOS」手機APP　模擬惡劣天氣搜救行山者

警務處港島總區今午（27日）於香港仔郊野公園聯合其他6個政府部門，舉行跨部門重大事故演習，模擬市民於山嶺活動期間遇上突發惡劣天氣，而展開大規模搜救行動。



警方於今次演練中，首次配合新推出的「HKSOS」緊急救援應用程式，在複雜地勢或沒有網絡訊號覆蓋地方搜救失蹤者，當中包括協助民安隊遊繩救援，以及飛行服務隊拯救行動。



警隊助理警務處長、港島總區指揮官郭嘉銓郭嘉銓指，今次演習有三大目的，包括加強各部門應對、協調大型事故，各部門應急、應變能力可持續更新，以及遇上重大事故時，部門設備是否可以順利運作。



演習於香港仔郊野公園進行，警方模擬60名行山人士遇上突發惡劣天氣求助；聯合搜救隊在山上設指揮中心，受困人士獲救後，搜救隊會按情況作簡單查問、急救，甚至保溫等即時協助。消防則會設檢傷分類站與傷者處理站，為傷者進行急救。

警隊助理警務處長、港島總區指揮官郭嘉銓指，加強各部門應對、協調大型事故，各部門應急、應變能力可持續更新，以及遇上重大事故時，部門設備是否可以順利運作。（夏家朗攝）

模擬飛行服務隊救困山者

演習中亦有3名失蹤者，其中一人憑藉搜救隊徒步尋獲；另外兩名失蹤者，則透過警方新推出的「HKSOS」緊急救援應用程式求助，當成功確認位置後，警方先派無人機與失蹤者溝通，並由民安隊、飛行服務隊，分別遊繩救援倒在水壩下與山坡上的待救人士。

港島總區指揮官郭嘉銓指，大型事故本身較繁複，今次則以精簡方式示範，希望市民可善用「HKSOS」，令山嶺搜救行動可以減到最少。

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「HKSOS」在無訊號下仍可求救

警務處資訊系統部數碼警政服務科高級督察張籽燊就指，「HKSOS」推出至今，共有6萬次下載，「反應非常之好」；他續指，針對近幾年有較多攀山意外，較難找到當事人準確位置，甚至有時求助人會報錯位置。而有時面對惡劣天氣、郊野公園網絡訊號變弱，甚至無訊號下「HKSOS」可以直接連接999報案中心，如果有緊急情況，一按便會直達報案中心。

他又提到，應用程式設有「活動功能」，記錄登記人的活動資料；而只要設定好時間、緊急聯絡人，就可依靠「HKSOS」報案；而應用程式本身都有意外偵測系統，偵測登記人活動風險，若然潛在高危就可能作出搜救活動。

港島區高危地點為石澳龍脊、山仔路等

據警方數據，由2020年至2023年9月，全港共有3,000宗攀山拯救事件，平均每日發生逾2宗。這段期間，在惡劣天氣（暴雨警告、3號或以上熱帶氣旋警告）亦接獲35宗攀山或遇溺事故，其中11宗出動飛行服務隊。

至於港島總區近兩年的數據顯示，行山意外高危地點則包括石澳龍脊、山仔路、赤柱孖崗山、犀牛石、舂坎角、山頂薄扶林水塘道，以及香港仔水塘和鴨脷洲玉桂山。

警方歸納指，山嶺搜救行動的原因有5項；包括行山市民未有充足準備、在山上迷途、惡劣天氣下登山、單獨登山以至輕視登山危險性。

今次演習由警務處主辦，派出包括衝鋒隊、失蹤人口組、機動部隊、無人機小隊等單位；合作部門則包括消防處、飛行服務隊、民安隊、民政署、漁農署及水務署。