紅麴｜陳凱欣指本港無法例監管保健產品　促設登記制及巡查水貨

日本小林製藥的紅麴保健食品安全風波持續擴大。立法會衞生事務委員會主席陳凱欣今早（28日）在電台節目表示，現時本港沒有法例規管保健產品，建議先推出登記制度，當局起碼能了解其進口數量及銷售地點，並促請當局加強巡查水貨。立法會議員陳恒鑌亦認為相關法例不健全，例如安宮牛黃丸添加了維他命C，便避開中藥的規管條例，改為註冊食品類。



註冊制可行？保健產品數量龐大難逐款定義

立法會衞生事務委員會主席陳凱欣在港台《千禧年代》表示，本港設有兩條法例分別規管中藥及西藥，惟保健及營養食品卻沒有專門的法例，只能通過《不良廣告醫藥條例》規管廣告的宣傳用詞，例如不可聲稱治療癌症，惟商家仍可用含糊不清的「頑疾」等詞語，吸引消費者購買。

不過立法規管又是否可行？陳凱欣表示，保健產品每數個月推陳出新，數量龐大難以逐款定義及區分。但她建議先推出登記制度，當局起碼能了解相關產品的進口數量及銷售地點。

陳凱欣又指，即使日後立法規管保健產品，但市民外遊時或會買回香港，或是在網店購買水貨，只能教導市民抱有質疑的態度。她呼籲消委會可聯同醫學界開記者會講解，而當局亦要加強巡查水貨及設立舉報熱線。

陳恒鑌指中藥有漏洞避開註冊 憂影響中醫藥發展

立法會議員陳恒鑌亦指，過去立法會已時常關注相關法例不健全，例如中藥的特點為「藥食同源」，若與其他藥物成份混合，便毋須以中藥名義註冊，從而避開相關條例的規管。以市面上的安宮牛黃丸為例，由於添加了維他命C，便可當作食品類別註冊。

陳恒鑌認為，政府需考慮定義普通食品及保健產品，建議以藥用成份的比例作界定，否則香港的保健產品一旦出現事故，將會影響到香港的商譽。他指，民建聯日後會繼續促請政府關注，避免影響中醫藥發展的健康。