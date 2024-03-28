南丫海難釀39死　官稱已收初步調查報告　目標今年內展開研訊

2012年南丫海難釀成39人死亡，部份家屬向法庭申請召開死因研訊，其中兩人去年獲上訴庭裁定得直，並下令召開死因研訊。死因庭今（28日）就案件進行研訊前檢討。死因裁判官周慧珠透露，於本月收初步的死亡調查報告，當中包括329名證人的供詞或報告，警方預計於6月初呈交完整的報告。死因裁判官並作出指示，以今年召開研訊為目標。



警方將於今年6月呈交完整報告

今日的研訊前檢討以閉門形式進行，死因裁判官其後發出紀要簡述，透露本年3月1日收到初步的死亡調查報告，當中包括329位證人的供詞或報告。警方預計會在本年6 月初，向死因裁判官呈交完整的死亡調查報告。

南丫海難釀39人死意外，事隔12年將在死因庭作研訊。(資料圖片）

料於9月召開第二次研訊前檢討

若死因裁判官收到死亡調查報告後，認為無需要求警方作出跟進，會在收到報告後兩個月內、即不遲於本年9月，召開第二次死因研訊前檢討。死因裁判官會通知所有有利害關係的人士，以及在日後研訊時可能受質疑的人士出席，並於第二次檢討前21天，向相關人士提供證人列表、書面供詞、專家報告及證供列表等。

會以2024年為召開研訊的目標

死因裁判官指，考慮到39宗死亡事件在同一時間及情況發生，死因裁判官認為適合一併展開死因研訊。此外，鑑於事件發生至今已有一段日子，死因裁判官指示參與研訊的各方，除非遇到特別情況，否則以2024年內召開研訊為目標。

利害關係人士包括海事處等

據了解，有利害關係的人士包括海事處、港燈、港九小輪和財利船廠。而329名證人中，包括5名專家證人。

事件發生於2012年10月1日國慶日，124名港燈員工及親友登上「南丫四號」出海，準備到維港觀賞國慶煙花。期間，「南丫四號」遭港九小輪的「海泰號」撞穿，急速沉沒，最終令39名乘客死亡。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012