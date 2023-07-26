南丫海難｜死者家屬聯合聲明：尋找真相　告慰亡者 海難不再

南丫海難事發至今11年，高院上訴庭今（26日）頒下判辭，裁定兩名死者家屬梁淑玲和趙炳全上訴得直，下令為兩名死者召開死因研訊。一眾家屬發出新聞稿，對裁決表示萬分感恩，希望可以找出沉船更多真相，告慰亡者，並防止類似災難再發，形容「皇天不負有心人」。



一眾南丫海難家屬透過發新聞稿表示，2012 年10月南丫海難造成 39 人死亡及近百人受傷，一直要求召開死因研訊，以尋找沉船真相，防止災難再發生，保障海上安全，幾經折騰，差不多11年後的今天，終獲上訴庭裁定難屬得直，下令可召開死因研訊。

盼防止類似災難再發生 不再有無辜死傷

家屬又指，對法官的裁決表示萬分感恩，會好好準備開庭，希望死因庭盡快召開，找出沉船更多真相，告慰亡者，對死傷者有交代之餘，更重要是對症下藥，作出建議，防止類似災難再發生，不再有無辜的死傷，保障香港的海上安全。

死者家屬梁淑玲及趙炳全得悉上訴庭裁決，終露出笑顏。(凌子淇攝)

涉案證人已經移民 關注死因庭如何處理

其中一名失去兩名摯親的徐先生慨嘆，「香港所謂法治社會，又有各種完善制度，何解一件沉船災難需要召開死因研訊，卻要拖成11年。」他表示，死因庭只是開始，還有漫漫長路，過去11年可能有部分涉案證人已經移民，關注死因庭會如何處理，他呼籲有關人士會配合回港作供，一齊尋找沉船真相。

家屬又指，一直不明白為何南丫四號會迅即下沉，海泰號為何輕易插穿南丫四號，「災難背後的真正成因，涉及人員有甚麼責任？我們尋求高院下令召開死因研訊，至2022 年 11 月被高院駁回，不服再提上訴，今天，終獲上訴庭裁定得直，下令召開死因庭，可謂皇天不負有心人」，盼望盡快召開死因研訊，得出沉船真相。