南丫海難｜為罹難胞姊追真相屢敗仍堅持　全叔：曾以為行到掘頭路

「對於我姐姐過身原因仍然不明不白，呢個信念令我一定要追查。」趙炳全（全叔）在11年前、2012年十一國慶夜，與家人登上「南丫四號」觀賞煙花，經歷那海難後他雖倖存，但卻與胞姊天人永隔。他追查真相達11年，屢敗屢試，漫漫長路只為給胞姊一個真相。



得悉法庭裁決後，全叔接受《香港01》電話訪問時形容得知上訴得直消息時「可以話喊咗出嚟、好高興」，憶述11年來走過的路，最辛苦莫過於第一次遭死因庭拒絕、政府明言不再追究時，「走到絕路一樣，行到掘頭路無路可走。」



2012年南丫海難釀成39人死亡、香港開埠而來最大的船難，意外成為遇難者家屬心中撫不平的傷痛。鍥而不捨追查真相的家屬，隨年月過去，或因不同原因，漸漸消失在大眾視野中。全叔是在艱難之中堅持至今的少數人之一。

全叔與另一家屬梁淑玲（Alice）早前入稟高等法院原訟庭要求召開死因研訊被拒，尋找真相之路再次碰壁，兩人就判決提出上訴，今日（26日）終獲裁定上訴得直，法庭下令需就兩名死者召開死因聆訊。

死者家屬梁淑玲及趙炳全得悉上訴庭裁決，終露出笑顏。(凌子淇攝)

上訴得直後接受《香港01》訪問 全叔：喊咗出嚟、好高興

全叔今聽取上訴裁決後接受《香港01》電話訪問稱，「可以話喊咗出嚟、好高興」。他認為，家屬兩年前取得死者死亡報告，揭示真相仍未公諸於世，「好想揭開一啲原因及真相，話畀大家聽死嘅原因係咩，想為死者取些公道。」

如噩夢般的災難，全叔早前接受訪問，多次剖白內心感受，稱也希望能忘記、不願記起，令他堅持11年，只為一個信念，便是要還死去的姐姐一個公道、一個真相。

對於我姐姐過身原因，仍然不明不白，呢個信念令我一定要追查。 南丫海難倖存者、死者家屬趙炳全

路漫漫其修遠兮，全叔指最艱辛是第一次被法庭拒絕一刻，「真係感到好吃力，走到絕路一樣」。他提到，當時政府指不再處理南丫海難事件，之後家屬憑個人力量成功找出警方死亡報告，得悉警方也曾建議開死因聆訊，家屬東奔西跑申請召開死因聆訊等等，無一不令家屬感辛酸。

申請開（聆訊）時已好辛苦，其實係政府責任，奈何就要家屬申請要求開，跟住第一次畀法官拒絕，形同走到絕路，係最無奈同好唔知點算。 南丫海難倖存者、死者家屬趙炳全

面對當年有議員指要「向前看」、前特首林鄭月娥指希望死者家屬早日撫平傷痛，全叔認為，當時政府「真係好冇責任」，同時亦希望在死因聆訊中，可揭開當年運輸及房屋局從未曝光的內部報告所掩蓋的真相。

全叔有話對亡姊說：𠵱家只係開始 希望能夠查明真相

上訴得直、成功爭取召開死因聆訊，只是尋找真相之路的第一步，全叔多年的心願只希望向不明離逝的胞姊一個交代，他指，希望向胞姊說聲：「其實𠵱家都只係開始，但希望能夠查明真相，無論如何，希望都有一個交代。」