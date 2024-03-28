伊院醫生涉用家人名義濫開藥　包括咳藥水及興奮劑　否認行為不當

伊利沙伯醫院副顧問醫生李志良，涉於六年間以其6名家人、兩家傭及3名病人的名義，濫開逾千樽咳藥水及逾400粒精神科藥物，疑從醫院偷取有關藥物自行使用及保存。他因而被控兩項藉公職作出不當行為等罪，今（28日）在區域法院不認罪受審。控方指，被告在警誡下坦言曾在其家人不知情下處方藥物，及向病人處方額外藥物。被告另承認曾服用屬鎮痛藥的止咳劑Act Co，和 屬興奮劑的MTD藥片，但否認濫藥，稱藥物是用作私自保存或給其同事。



被告是耳鼻喉科副顧問醫生

被告李志良（47歲），被控兩項藉公職作出不當行為罪，及兩項屬交替控罪的盜竊罪。控方案情指，被告自2011年一直為受僱於醫管局的副顧問醫生，案發時被派駐到伊院耳鼻喉科擔任副顧問醫生。

被告李志良，否認公職人員行為不當，在區域法院受審。(劉安琪攝)

醫生專業守則必須恰當處方藥物

控方續指，被告作為醫管局的醫生須遵守醫管局和醫委會制定的多份內部指引及醫生專業守則，如醫生必先作出恰當診症，及確定藥物治療為適當做法，才可以向病人處方藥物；病人不再需要使用的危險藥物必須退回藥房，且嚴禁重用門診病人退回的藥物等。

曾用家傭、父母妻及兒等名義開藥

2015年3月至2020年9月期間，被告曾親自或指示職員在專科門診或H5病房的電腦系統為多名人士建立診症預約記錄 ，包括其妻、母、父、弟、長子X和次子Y，以及兩名家傭。該8人其後均未經求診便獲處方Actifed Compound Linctus（Act Co） 及Metbylphenidate HCL（MTD）。其中一名家傭稱曾到伊院取藥，之後再將藥物轉交被告私自保存或處置。

亦有向病人多開藥後收起病人所退的藥

另於2016年4月至2020年8月，被告在向病人李衍慧、梁衛芳及朱淑嫻診症後，向他們處方過量劑量的Act Co 及 MTD。被告繼而要求三人將過量處方的藥物退還給他，但沒有將該些藥物交回醫管局藥房，反而私自保留或處置有關藥物。

挪用藥物價值逾1萬元

至於餘下兩項交替盜竊罪，則指他多次向其家人及家傭處方涉案藥物，挪用合共約949瓶Act Co 及約371片MTD，總值約 1.3萬港元 ；他另曾多次分別向病人李衍慧、梁衛芳及朱淑嫻處方涉案藥物，即挪用合共約 78 瓶Act Co 及約 42片MTD ，總值約1106港元 。

認曾服用藥物但否認濫藥

被告其後於2021年11月23日被捕，警誡下指Act Co 屬於鎮痛藥，可造成上癮，是難於在市場上取得的止咳抑制劑；MTD則是一種中樞神經興奮劑，需醫 生處方。被告另承認曾在其家人不知情的情況下，以他們的名義處方藥物，亦曾向病人處方額外藥物，病人會將有關藥物退還給他。他又聲稱，他取得藥物後會私自保存或給其同事，承認曾服用Act Co 和 MTD，但否認濫藥 。

案件編號：DCCC 1123/ 2022