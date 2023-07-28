醫委會前委員涉唆使投訴人　用其律師樓向醫生興訴　行為失當罪成

醫務委員會前業外女委員兼律師，涉嫌向社區組織幹事披露一名病人的投訴資料，並唆使該病人透過其所屬律師樓，向一名醫生提出民事申索，並要求律師費約58萬元。該女委員早前被廉署控告公職人員行為失當罪，她今(28日)在荃灣法院(暫代區域法院)被裁定罪成，法官把案押後至8月25日判刑，期間為被告索取精神及心理報告，期間需還柙。



女被告劉慧兒(63歲)，事務律師，被控於2012年1月24日至2018年1月23日，她擔任醫委會的業外委員期間犯案。

涉案投訴人在2015年6月向醫委會投訴一名醫生，指該醫生涉嫌專業失德。該投訴後來轉介至醫委會作初步偵訊委員會作初步調查，劉獲醫委會委任為該偵訊委員會的成員。

劉又被指於2017年4月1日至2018年1月23日間，身為醫委會業外委員執行職務或相關事情上，無合理辯解或理由下，向一名非政府機構的社區組織幹事，披露投訴人的個人資料及被投訴醫生的詳情。該社區組織幹事之後安排投訴人與被告在2017年5月26日會面，期間劉涉唆使該投訴人聘用她，並向涉及事件的醫生提出民事申索。最後劉的律師事務所成為投訴人的代表，以協助投訴人作出民事申索。

廉署調查後發現，劉的律師事務所其後要求投訴人支付逾58萬港元律師費。

案件編號：DCCC 515/2021