香港大學建校奠基111周年　燈光投影匯演　為前線抗疫人員打氣

3月16日為香港大學建校奠基111周年，港大預先錄製的光影投射節目，線上呈獻給港大成員及香港市民觀賞，鼓勵大家在疫情下的困難時期，展示出堅韌與頑強，為所有香港人及前線人員打氣。



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每年的3月16日是紀念香港大學（港大）建校的奠基日，今年特別準備了預先錄製的光影投射節目，將於今晚8時30分首播，會將燈影投射在本部大樓和校園內具標誌性的建築，除了照亮整個校園，亦寓意照耀至香港每一個角落，帶出光明與希望的正面訊息，為所有香港人及前線人員打氣，校長張翔亦會發表簡短周年紀念感言。

港大上演光影匯演，港大111周年字眼由本部大樓開始，再照上港大圖書館，並出現港大學生「勁過」的潮語，中山廣場樓梯投射瀑布影像，並延伸至百周年校園的大樓上。之後，七彩燈光打回百年建築上，配上節拍音樂，時而出現氣球、齒輪等圖案，又以燈光營造建築出現波浪的感覺，頂層有激光燈效旋轉，表演約5分鐘長。片段又顯示北京萬里長城旁亦以燈亮起「HKU 111」字眼，在深圳的港大經管學院、港大北京中心等都有慶賀港大111周年的影像。

香港大學校長張翔。（資料圖片 / 梁鵬威攝)

張翔在影片中以英文致辭，感謝過去逾一個世紀支持港大的人，指在疫情下港大是時候回饋。張在港大陸佑堂社區疫苗接種中心拍攝片段，指陸佑堂一直見證歷史，經歷戰爭時作為醫院照顧傷者，而在新冠疫情下亦再次服務港人，為市民接種疫苗。他說，未來充滿挑戰，但「總會看見隧道盡頭的曙光」。