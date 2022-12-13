科創研究建議兩地合辦大學開設創業課程　供香港大學生北上學創業

團結香港基金與國家科學技術部火炬高技術產業開發中心聯合發表科創研究報告，創新科技及工業局局長孫東致辭時指國家首次在港選拔航天載荷專家，充份體現國家對香港發展的高度重視，又提到政府即將推出香港創新科技發展藍圖，為實現成為國際創科中心的願景提供清晰發展路線，呼籲年輕人積極參與貢獻國家所需。



報告中亦提出七項建議，當中包括建議本港大專院校與內地合辦大學開設課程，讓香港學生在大學3或4年級前往合辦的內地大學修讀創業課程；另外，報告建議放寬港人在負面清單的限制，同時加強地區政府對新政策的執行力，以協助香港青年在內地發展。



▼團結香港基金與國家科學技術部火炬高技術產業開發中心聯合發表科創研究報告▼



團結香港基金與國家科技部火炬中心聯合發表《釋放港青科創潛力、共建國家雙創引擎》研究報告。創新科技及工業局局長孫東以預錄方式致辭，提到今次研究證明在兩地政府支持下，內地與香港在促進科創發展方面合作無限。孫東又指國家一直以來是香港創科發展的強大後盾，特別是首次在港選拔航天載荷專家，充份體現國家對香港發展的高度重視。

將推出香港創新科技發展藍圖 籲年輕人積極參與

孫東指出，香港現在面對不同挑戰，需要持續激發創意，推動創新鼓勵創業，才可保持提升競爭力，他提到特區政府即將推出香港創新科技發展藍圖，勾劃香港未來創科發展方向和重點策略，為實現香港成為國際創科中心的願景提供清晰的發展路線，呼籲年輕人積極參與，貢獻國家所需。

研究報告中提及「十四五」規劃提出的九個新興戰略產業，包括新一代信息技術、生物技術、高端裝備等，以及內地主要城市的發展方向，幫助青年了解並發掘各地獨有的行業優勢和商機。報告亦進一步比較並詳列大灣區内地城市不同惠及港人的政策及亮點，協助青年選擇合適的城市創業，及幫助決定落腳點的青年深人了解當地現行的政策。

研究報告建議，內地與香港在促進科創發展。（資料圖片／梁鵬威攝）

建議兩地合辦大學開設創業相關課程

報告中亦提出七項建議，當中包括建議粵港共同推動在兩地合辦大學旗下開設創新和創業相關的副修或專修課程，讓香港學生在大學3或4年級前往合辦的內地大學修讀創業課程，學生可以選擇「創業實戰」創辦公司或 「創業計劃」模擬撰寫商業計劃書，向投資者推銷創業理念等，累積創業所需技能。

另外，港人在內地被視為境外投資者，創業時有機會受限，但同時即使有惠及港人的政策，但因地區政府未有清晰指引令港人難以受惠，報告建議放寬港人在負面清單的限制，同時加強地區政府對新政策的執行力，以協助香港青年在內地發展。

團結香港基金高級副組裁兼公共政策研究院院長黃元山表示，內地和香港政府加強合作，鼓勵香港青年在內地創業或拓展業務，將能真正體現「一加一大於二」的優勢互補效應。他指香港青年應把握融入國家發展的黃金機遇，成為國家科創發展的先鋒，推進大灣區乃至全國的科創發展。