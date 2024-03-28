社工陳虹秀涉灣仔暴動案 12月重審　另3被告擬認罪9月答辯

社工陳虹秀被指參與2019年8月31日的灣仔暴動，在審訊時與另外三名被告同被裁定表證不成立。惟律政司後來上訴得直，上訴庭下令案件重審，案件今（28日）在區域法院再訊。陳虹秀將否認控罪，押後至12月2日開審，另將於10月10日作審前覆核；餘下3名被告則擬認罪，押後至9月5日答辯。期間所有被告准以原有條件保釋。



社工陳虹秀否認暴動罪，案件將於12月作重審。

4名被告：賴姵岐(23歲，學生)、鍾嘉能(27歲，電腦程式員)、龔梓舜(23歲，廚師)、陳虹秀(43歲，社工)，他們被控於2019年8月31日在灣仔參與暴動。

陳虹秀第一次審訊時被裁定表證不成立獲釋，同案接受審訊的7名被告，最終亦被裁定罪名不成立。律政司到上訴庭作案件陳述，被裁定得直，案件需發還重審，仍在港的3名被告連同陳均需接受重審。

案件編號：DCCC 12/2020