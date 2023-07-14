社工陳虹秀籲警冷靜脫暴動罪　律政司上訴得直　案中4人須重審

2019年8月31日，社工陳虹秀在灣仔示威現場呼籲警方冷靜，被控暴動罪，區域法院前法官沈小民裁定她表證不成立。律政司不服提出上訴，並連同12名同樣被沈官裁定罪名不成立的被告一起上訴，惟當中9人已離港。上訴庭今(14日)裁定陳及3名仍在港的被告上訴得直，4人的案件將發還區域法院重審，並由另一法官審理﹕而原審官判陳可獲訟費的決定亦擱置。



另外，9名已離港的被告的上訴則被撤銷，但上訴庭指，若非文件送達問題，律政司針對他們的上訴必定得直。



陳虹秀在得知上訴結果後在庭外稱，已對結果有心理準備，認為有機會案件會發還重審。被問及是否擔心重審後被裁定罪成，她指有罪成的風險。

陳虹秀稱當日決定不離開，都預咗案件未了解。(朱棨新攝)

原審官指陳的言行無挑撥性

上訴庭在判辭指，就8.31的灣仔暴動案，原審法官指陳虹秀的言行客觀上並非威嚇、侮辱或挑撥性的語言，裁定她表證不成立。律政司卻認為，陳的言行阻礙警方執行職務，明顯是拖延時間予暴徒撤離現場，即使並非威嚇，侮辱或挑撥性的行為，但顯然是利便、協助或鼓勵他人參與暴動。

未考慮陳與其他人逗留在現場

上訴庭指，原審法官沒有充分考慮陳說話的相關證據，包括她說話和其他人在一起，當中有人手持鐵通等。她亦在不同位置出現，逗留至少40分鐘。原審官只聚焦於陳本人的行為是否構成破壞社會安寧，沒有考慮她藉着身處現場而鼓勵其他參與暴動的人，和他們共同犯案。

陳虹秀曾稱當天在現場是要守護生命。(詳看下圖)

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未有證據證明陳當時的想法

此外，原審法官在考慮陳是否表證成立時，已裁定陳當日向警方所講的說話，只是提醒他們要按法例行事，或提醒警方不要肆意使用暴力。惟上訴庭指，陳在該階段未出庭作供，案中沒有她在警誡下的任何陳述，原審法官沒有任何證據得知她當時的想法。上訴庭因此認為，原審法官裁定陳表證不成立，是法律上犯錯和有悖常理。

把暴動形容成難得的歷史時刻不恰當

就同案被裁定脫罪的被告，上訴庭亦裁定原審法官處理案中證據，犯了嚴重錯誤。如原審法官指被告身處現場的原因，指「不排除當中確實有人希望到來見證這難得的歷史時刻」，並因此帶備防護裝備。上訴庭指，將暴動形容為「難得的歷史時刻」是完全不恰當。而且，發生暴動時不是逗留現場見證的時刻，市民便儘快離開現場，故認為原審法官的說法並無證據支持，屬憑空臆測。

上訴庭認為原審官把暴動形容成難得的歷史時刻並不恰當。（資料圖片/余睿菁攝）

與陳同案3被告案亦須發還處理

律政司就兩案提上訴，其中一案為8.31暴動案，該案8名被告為余德穎、賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫嘉睛及梁雁彬，8人涉於2019 年8 月31日在灣仔衝突，8人被控暴動罪。陳被裁定表證不成立，毋須答辯，其餘7人經審訊後被裁定無罪。而余德穎、簡家康、莫嘉睛及梁雁彬已離港。上訴庭裁定，就律政司針對4被名被告，包括：賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜和陳虹秀的上訴得直，撤銷原審法官對四人的裁定，案件發還另一位法官審理。

考慮案件嚴重性須重審

上訴庭又指，雖然事件已隔4年多，涉及的延誤可能令他們不安，但考慮控罪性質嚴重，重審亦不會妨礙他們辯護。上訴庭因此頒令重審，認為是最符合秉行公義的目的。

2019年8月31日灣仔區多處被人縱火。(詳看下圖)

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5人涉單位藏白電油案全部缺席上訴聆訊

另一案涉及警方在銅鑼灣一單位搜出白電油的案件，該案5名被告張浩輝、胡凱富、陳子斌、蘇美莉及李盈莉，被控串謀參與暴動等罪，經審訊後被裁定罪名不成立。五人已離港。

藏白電油案原審官觀點錯誤

上訴庭又指，這案因文件沒有按法律要求送達而被駁回，但上訴庭指，為秉行公義，仍會處理，因當中涉案重要的法律議題。在該案中，原審法官認為即使兩人協議發起暴動或非法集結，仍須協議多找第三人參與才構成串謀。

惟上訴庭認為，原審的觀點屬錯誤。若兩名被告協議發起暴動或非法集結，知道或意識其行為的後果，是會有其他人參與其中，便構成串謀暴動或串謀非法集結罪，控方無須證明他們協議多找一人參與。

若非文件送達問題必上訴得直

上訴庭又指，兩案中已離港的9被告，全是因文件未按法律要求送達，才獲撤銷上訴。但強調若非送達問題，必然會批准上訴得直。

案件編號：CACC277、278/2021