社工陳虹秀等4人涉8.31灣仔暴動重審案　押後至3月再提訊

社工陳虹秀與另3名涉曾參與2019年8月31日的灣仔暴動的案件，他們原本全部脫罪，惟律政司上訴得直，上訴庭下令案件重審。該案今(23日)在區域法院提訊，辯方申請押後案件以向控方索取文件，法官高勁修准案押後至3月28日再提訊，各被告准繼續保釋。



陣地社工陳虹秀重審的案件，押後至3月28日再在區域法院提訊。(資料圖片)

4名被告：賴姵岐(23歲，學生)、鍾嘉能(27歲，電腦程式員)、龔梓舜(23歲，廚師)、陳虹秀(43歲，社工)，他們被控於2019年8月31日在灣仔參與暴動。

陳虹秀第一次審訊時被裁定表證不成立獲釋，同案接受審訊的7名被告，最終亦被裁定罪名不成立。律政司到上訴庭作案件陳述，被裁定得直，案件需發還重審，仍在港的3名被告連同陳均需接受重審。

案件編號：DCCC 12/2020