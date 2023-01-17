831衝突｜陣地社工陳虹秀無罪釋放 　律政司不服提指應判表證成立

前區域法院法官沈小民先後裁定兩宗反修例事件的暴動案，多名被告罪名不成立，包括「陣地社工」陳虹秀。律政司以案件呈述方式，就兩案提出上訴，上訴庭今（17日）開案處理。律政司代表陳詞稱，陳虹秀在現場叫警員不要開槍，是鼓勵或促使他人參與暴動，原審法官裁定陳表證不成立屬錯誤，認為至少應裁定陳表證成立。



律政司代表指出，原審法官沈小民已非司法人員，若律政司一方上訴得直，兩案都應發還另一法官重審。

社工陳虹秀在原審時被裁定非法集結罪表證不成立。（朱棨新攝）

就8.31暴動案，庭上播放涉案片段。控方指，片段顯示陳虹秀曾叫警員「唔好開槍」，又指現場有小孩、街坊，需要時間撤離。當警員舉起黑旗警告後，陳指或有市民未有知悉此事，要求舉旗警員留意。

控方指，陳在案中鼓勵或促使他人參與暴動，原審法官裁定陳表證不成立屬錯誤，認為至少應裁定陳表證成立。

代表辯方的鍾嘉能大律師則指，原審法官不認為被告曾參與暴動，或他的行為屬鼓勵他人，其裁定非有悖常理，應駁回律政司的上

2019年8月31日灣仔有激烈衝突。（詳看下圖）

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是次上訴共涉兩案，其中一案涉及2019年國慶日，警方在灣仔一單位內，檢獲白電油等可製造汽油彈的材料。該案其中五名被告張浩輝、胡凱富、陳子斌、蘇美莉和李盈莉，被裁定串謀暴動罪，以及屬交替控罪的串謀非法集結罪不成立。另一案涉及2019年的8.31暴動，8名被告余德穎、賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫嘉晴、梁雁彬，被裁定暴動罪等不成立。

其中汽油彈材料案的5名被告，以及8.31案的4名被告余德穎、簡家康、莫嘉睛和梁雁彬，控方未能向他們送達上訴通知書，早前法庭已發出拘捕令。此外，法庭亦已給予指示，委派法庭之友，以處理案件呈述申請等事宜。而庭上透露，該9名被告已離港。

案件明續。

案件編號：CACC 277,278/2021